A Kabóca 2025. évi októberi számának ajánlója

Októberben legtarkább a természet, s a Kabóca ehhez a sokszínűséghez igazodva sok színes játékkal, feladattal és olvasnivalóval fogadja kis barátait ebben a hónapban.

A színek játékára épülnek a lapban az októberi fejtörők, és tarka őszi színekben pompázik majd az elkészült kifestő. Az angol iskolások rovatát böngészők egy őszi kertben sokféle őszi gyümölcs betakarításában segítkezhetnek, a kivágós papírjátékból pedig az ügyes kezűek egy szorgalmas sünit és az almáját kerekíthetik elő. A két nyelven, a magyar mellett szlovákul is olvasható kis mesében ugyanakkor olyan süniket találnak a gyerkőcök, amelyek már téli szállásnak megfelelő helyet keresnek a süncsalád számára. A meseoldalon kedvcsinálóként Bőd Titanilla Kirmizi és Karmazi, a két kadiköyi kandúr című könyvébe olvashatnak bele, a versoldalon Ecsédi Orsolya gumicukros versének szavaival játszhatnak akár a szomszédos Szó-játék oldal ajánlásai szerint. Folytatódik a lapban Balla Margit nagyvárosi meséinek szeptemberben titokzatosan indult története is a kis vörös macskáról és Misi gyerekről. A világmegváltó találmányok sorozatában a legkíváncsibbak az írás és a kerék feltalálásának jelentőségéről, az időben barangolók az egykor legvidámabb társas munkáról, a szüretről, a háziállatok felől érdeklődők pedig a mohó kacsákról tudhatnak meg érdekes dolgokat, s ha ügyesek, a Makikonyha receptjei szerint még finom uzsonnát is készíthetnek az ősz legjobb gyümölcseiből az októberi Kabócából.

A havilap megrendelhető a kiadó címén: kabocalap@gmail.com, www.kabocalap.com

LZ/Felvidék.ma