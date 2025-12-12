Home Itt és Most Ne a magyarok üldözésének és kitelepítésének említése legyen bűncselekmény, hanem annak tagadása!
Itt és Most

Ne a magyarok üldözésének és kitelepítésének említése legyen bűncselekmény, hanem annak tagadása!

Felvidék.ma
Felvidék.ma

A Szlovákiai Magyar Ifjúsági Szövetség (SZMISZ) határozottan elutasítja és megkérdőjelezi azt a jogszabály-módosítást, amely a Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos kritikus véleménynyilvánítást büntethetővé teszi.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben olvasható: „Meggyőződésünk szerint ez a törvény nem a történelmi igazságot védi, hanem egy vitatható jogi-politikai narratívát betonoz be, miközben korlátozza a szólásszabadságot és elhallgattatja az érintett közösségeket.

Egy demokratikus jogállamban nem lehet büntetendő az, ha állampolgárok erkölcsi, jogi vagy emberi jogi alapon megkérdőjeleznek történelmi döntéseket.”

A Beneš-dekrétumok a kollektív bűnösség elvére épültek – egy olyan elvre, amely ellentétes az egyéni felelősség alapelvével, valamint a modern európai emberi jogi normákkal. Ennek kimondása nem gyűlöletbeszéd, nem államellenesség, hanem a szólásszabadság által védett legitim vélemény.

Mint folytatják, elfogadhatatlan, hogy a jogalkotó büntetőjogi eszközökkel reagál történelmi traumákra, ahelyett hogy párbeszédet, jogi reflexiót és társadalmi megbékélést ösztönözne. A múlt feldolgozása nem történhet elhallgattatással.

A Szlovákiai Magyar Ifjúsági Szövetség kiáll a szólásszabadság mellett, az emberi jogok védelméért, az egyéni felelősség elvéért, valamint a kisebbségek jogainak tiszteletben tartásáért.

Meggyőződésünk, hogy egy erős, demokratikus és európai Szlovákia nem fél a kritikus kérdésektől, hanem képes azokat nyíltan és jogállami keretek között kezelni.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A szólásszabadság példátlan korlátozása

A parlament elfogadta: börtön járhat a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért

Pellegrini megvétózta az ÚOO megszüntetéséről szóló törvényt

Gubík László a parlamentben követi a Beneš-dekrétumokat is...

Jövőre is a közberuházások tarthatják életben az építőipart

Pellegrini jogszerűen tagadta meg az Oroszország elleni szankciók...

A főügyész élesen bírálja a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését büntető...

A saját frakciója váltotta le Ján Ferenčákot –...

Börtönbüntetés járna a második világháború utáni rendezés megkérdőjelezéséért

Megújul a bősi vízerőmű, biomasszakazán épül, modernizálják a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma