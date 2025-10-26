Home Magazin Kerkez gólja ellenére kikapott a Liverpool
Fotó: Glyn KIRK/AFP

A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló, címvédő Liverpool 3-2-es vereséget szenvedett a Brentford otthonában az angol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának szombati utolsó mérkőzésén.

A Pool első gólját – 2-0-s hátránynál – Kerkez szerezte közvetlenül a szünet előtt,

a magyar válogatott szélső védő először volt eredményes a Vörösök színeiben.

A hajrában Szoboszlai gólpasszából Mohamed Szalah is betalált, az együttes ennek ellenére sorozatban negyedik meccsét veszítette el a bajnokságban. Szoboszlai végigjátszotta a találkozót, míg Kerkezt a 61. percben lecserélte Arne Slot vezetőedző.

A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal is csúcsformában volt, mind a támadásban, mind a védekezésben a hozta a tőle megszokott teljesítményt – nem véletlen, hogy a FotMob értékelése szerint

Szoboszlai Dominik volt a meccse embere.

A Liverpool hátránya hét pontra nő a listavezető Arsenallal szemben, ha az észak-londoni csapat vasárnap begyűjti a három pontot otthon a Crystal Palace ellen.

MTI/Felvidék.ma

