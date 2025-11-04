Az ellenzék olyan kormányprogramon dolgozik, amely „Szlovákia újraindítását szolgálja”

Az ellenzéki pártok, a PS, SaS, KDH és a parlamenten kívüli Demokraták elnökei kedden találkoztak, hogy a jövőbeni együttműködésről tárgyaljanak.

Megállapodtak abban, hogy egyeztetéseket tartanak a programbeli prioritásokról annak érdekében, hogy közös pontokat találjanak.

Michal Šimečka, a PS elnöke szerint le kell küzdeni azt a válságot, amely az alkotmányról szóló szavazás után az együttműködésüket jellemezte.

Branislav Gröhling, az SaS vezetője pedig bízik abban, hogy a keddi találkozó az első lépés lesz egy olyan jövőbeli kormányprogram felé, amely Szlovákia újraindítását szolgálja.

„A négy ellenzéki párt elnökei véleményt cseréltek az aktuális politikai és társadalmi helyzetről. Egyetértettek abban, hogy közös céljuk a Robert Fico vezette kormány demokratikus úton történő leváltása” – áll a pártvezetők közös nyilatkozatában, amelyet a PS sajtóosztálya juttatott el a TASR-hez.

Šimečka és Gröhling mellett a találkozón részt vett a KDH elnöke, Milan Majerský, valamint a Demokraták vezetője, Jaroslav Naď is.

A négy ellenzéki párt közös konzultációkat tervez olyan területeken, mint az államháztartás és gazdaságpolitika, külpolitika, decentralizáció, igazságügy, védelem, egészségügy, környezetvédelem, oktatás és mezőgazdaság, „azzal a céllal, hogy közös pontokat találjanak a jövőbeni együttműködéshez”.

A PS elnöke szerint szakmai és stabil együttműködésről kell tárgyalniuk, Szlovákia jövőjéről a Robert Fico (Smer-SD) vezette kormány demokratikus leváltása után.

„Mindannyian tudjuk, hogy az alkotmányról való szavazás után válságba került az együttműködésünk, ezt le kell küzdenünk, és beszélnünk kell a folytatásról. Ez egy jó kezdet” – írta Šimečka a közösségi oldalán.

Gröhling elmondása szerint azért ment el a találkozóra, hogy az értékalapú kérdések helyett azokra a témákra összpontosítsanak, amelyek összekötik a pártokat.

„Az embereket nem a melléktémák érdeklik, hanem az, hogy több pénz legyen a pénztárcájukban, működő egészségügyük és biztonságos országuk legyen. Már februárban bemutattuk az SaS jövőképét egy olyan dokumentum formájában, amely alapja lehet a jövőbeli kormányprogramnak. Célunk, hogy megmutassuk: készek vagyunk és tudunk is kormányozni” – közölte az SaS elnöke a közösségi médiában.

Majerský szerint a KDH-nak világos terve van arra, hogyan lehet jobbá tenni az életet Szlovákiában.

„Ezzel a tervvel érkeztem a négy ellenzéki párt elnökeinek találkozójára. A KDH készen áll arra, hogy azon dolgozzon, hogy a családok, a munkáltatók, a kisvállalkozók és minden állampolgár jobban éljen Szlovákiában” – írta a közösségi oldalán. Véleménye szerint a Robert Fico vezette kormány nem hoz javulást az emberek életébe, ezért a változáshoz az ellenzéki pártok együttműködésére van szükség.

