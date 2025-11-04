Déryné Határtalan Program Gömörben képeken

„A „Színház mindenkinek!” misszió jegyében a Déryné Program portfóliója immár a Kárpát-medencében is elérhető. Gömörben idén Nagybalog, Uzapanyit, Feled és Rimaszombat oktatási intézményei és Nagybalog Községi Hivatala kapcsolódott a programhoz.

Az ősz folyamán több mint 60 külhoni helyszínre jutnak el színházi előadók, a sorozat partnere a Rákóczi Szövetség. Gömörben az óvodásoknak Soós Réka Ribizkét, az alapiskolásoknak a pécsi MárkusZínház Az égiérő fa című darabot hozta el. A középiskolásoknak a KultUp biztosította a programot. Az esti előadásra Nagybalogon került sor, a polgármester és a Községi Hivatal, valamint a Rákóczi Szövetség támogatásával Pataki Szilvia: Mindig az a perc – Karády kalapja című darabot adta elő.

Fotó: Pósa Dénes

HE/Felvidék.ma