Nő a szakképesítés nélkül letanított órák száma

Az Állami Tanfelügyelet, és az Oktatáspolitikai Intézet évente közzéteszi jelentését. Visszatérő probléma, hogy az iskolákban oktatott tantárgyak csaknem egyharmadát nem szakos pedagógusok oktatják. Ez a probléma elsősorban a kisiskolák esetében jelent komoly gondot.

A magyar iskolák döntő többsége kis létszámmal működik, nincsenek párhuzamos osztályok, ezért az említett gondok hatványozottan vannak jelen.

A kimutatás szerint, országos szinten, elsősorban a technika és az informatika tantárgyak szakszerű oktatása jelent problémát az alapiskolák felső tagozatán. Az iskolák már évek óta panaszkodnak az említett szakpedagógusok hiányára, ezért gyakran olyan pedagógusokra bízzák a tantárgyak oktatását, akik ugyan nem rendelkeznek megfelelő szakképzéssel, viszont ezekkel a tantárgyakkal egészítik ki a hiányzó heti órakötelezettségüket. Ez a megoldás kimutatható az ún. „könnyű“ tantárgyak tanításának esetében is (etika, polgári nevelés stb.), pedig ilyen szakos oktatókból nincs hiány.

A pedagógiai karok arra panaszkodnak, hogy kevés a jelentkező a természettudományi szakokra, valószínűleg azok igényessége miatt.

A megoldást a leendő diákok érdeklődésének felkeltése, hatékonyabb motiválása jelentheti, valamint az egyetemi képzés minőségének és hatékonyságának növelése.

A hagyományos képzés helyett a kutatási és oktatás-módszertani kérdések előtérbe helyezése.

Megjegyzés: A Selye János Egyetemen célzott kormánytámogatásban, külön ösztöndíjban részesülnek azok a tanulók, akik informatikát, matematikát vagy kémia tanári szakot tanulnak.

Az iskolareform bevezetése is az oktatás minőségének javítását tűzte ki célul, habár nem titkolt szándék a finanszírozás hatékonyabbá tétele sem.

Ennek egyik lehetőségét az oktatási hálózat optimalizásában látják, tehát a „kisiskolák“ összevonását, konzorciumok létrehozását szorgalmazzák.

Az iskolaközpontok, tehát a nagyobb létszámú intézmények előnye lehetne, hogy az iskoláknak nem okozna gondot a tanárok heti órakötelezettségének biztosítása, és az sem, hogy több párhuzamos osztályban ugyanazokat a tantárgyakat tanítsák – ne kelljen 5-6 féle tanórára készülniük.

A tantárgyak jelentős hányadát „szakképesített“ pedagógusok oktathatnák – mindenki a saját tantárgyát, azt amire képesítése van.

Nem kellene, pl. a fizikatanárnak, vagy a matematikusnak testnevelést, polgári nevelést stb. tanítania. Nőne a szakképesítéssel tanított tanítási órák száma, és ezzel a tanítás minősége és hatékonysága is.

Albert Sándor/Felvidék.ma