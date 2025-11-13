A munkáltatók már elektronikusan is lekérdezhetik a büntetőkamat összegét

A munkáltatók mostantól elektronikusan is meggyőződhetnek róla, mekkora büntetőkamat keletkezett a társadalombiztosítási járulékok késedelmes vagy elmulasztott befizetése miatt – közölte a Szociális Biztosító. Az új szolgáltatásnak köszönhetően már nem szükséges személyesen felkeresni az illetékes fiókot – tájékoztatott Martin Kontúr, a biztosító szóvivője.

A Szociális Biztosító ezzel bővíti elektronikus szolgáltatásait. A büntetőkamat összegére vonatkozó információ a „Járulékfizető” (Odvádzateľ poistného) menüpontban érhető el, és havonta kétszer frissül.

„A kamatra vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek. Céljuk a nagyobb átláthatóság biztosítása és annak lehetővé tétele, hogy az ügyfelek folyamatosan nyomon követhessék kötelezettségeik alakulását. Ennek köszönhetően ellenőrizhetik az adatok helyességét, és szükség esetén megtehetik a további lépéseket”

– magyarázta Martin Kontúr.

Amennyiben a Szociális Biztosító már kiadta a büntetőkamat kiszabásáról szóló határozatot, és az jogerőre emelkedett, az ügyfél azonnal kiegyenlítheti a hátralékot az elektronikus szolgáltatások felületén elérhető fizetőkapun keresztül.

„A befizetés biztonságosan, előre kitöltött fizetési adatokkal történik, ami csökkenti a tévedés kockázatát az adatok kézi beírása során”

– tette hozzá Kontúr.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk