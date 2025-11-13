Komárom egyik legnagyobb általános iskolájában, a Munka Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskolában csütörtökön adták át a Rákóczi Szövetség beiskolázási támogatását a közel hetven kiselsősnek.

Az ünnepélyes eseményen Pálinkás Mária igazgató köszöntötte a szülőket és a diákokat. Hangsúlyozta a Rákóczi Szövetség, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Komárom és Vidéke Célalap együttműködésének jelentőségét, amelynek köszönhetően a támogatás minden magyar iskolába beiratkozott gyermekhez eljut.

A rendezvényen részt vett Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, Varga Anna, a Komárom és Vidéke Célalap kezelője, valamint Bajkai János, Komárom város oktatási és kulturális osztályának vezetője.

Csáky Csongor beszédében megköszönte a szülők döntését, hogy magyar iskolába íratták gyermeküket. Mint mondta, ez a választás nem csupán a tanulásról, hanem a közösség és a nemzeti identitás megőrzéséről is szól.

„Ez az a dolog, amit nem lehet elégszer megköszönni önöknek, mert sokkal nagyobb dolgot tettek akkor, amikor a gyereküket magyar iskolába íratták, mint azt talán a hétköznapokban gondolják.

Ezért a legnagyobb köszönet az önöké, hiszen e döntéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy 70–80 év múlva is legyenek Komáromban, akik magyarul beszélnek”

– fogalmazott az elnök.

Hangsúlyozta, a támogatás a magyar közösség összefogását és háláját fejezi ki. Mint mondta, a Rákóczi Szövetség partnereivel együtt nagyon régóta azért dolgozik, hogy a maga civil eszközeivel megpróbáljon azért tenni, hogy minden szülőnek, aki egyébként is magyar iskolát választott volna, megköszönjék ezt a döntést, aki pedig valamiért bizonytalan ebben a kérdésben, azt megpróbálják a saját eszközeikkel arra bátorítani, hogy ne féljen a magyar iskola választásától.

Csáky elmondta: a program célja, hogy minden magyar család érezze – döntésük fontos és megbecsült.

Bajkai János Komárom város képviseletében zárásként köszönetet mondott a szervezeteknek, és sok sikert kívánt a diákoknak az iskolai évekre. „A fenntartó nevében igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyerekek biztonságos és inspiráló környezetben tanulhassanak” – tette hozzá.

A beiskolázási program a Rákóczi Szövetség és partnerei közös kezdeményezése, amely a magyar nyelvű oktatás választását támogatja a Kárpát-medencében. A tízezer forintos támogatást minden magyar iskolába beíratott kiselsős megkapja, amelyet ünnepélyes keretek között, szerződéskötést követően személyesen veszik át a törvényes képviselők.

Szalai Erika/Felvidék.ma