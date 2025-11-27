Home Kitekintő Hétfőig lehet jelentkezni a középfokú központi írásbeli felvételi vizsgára
Kitekintő

Hétfőig lehet jelentkezni a középfokú központi írásbeli felvételi vizsgára

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Legkésőbb december 1-jéig, hétfőig lehet jelentkezni a januárban esedékes központi középfokú írásbeli felvételi vizsgára; a jelentkezést abba a középiskolába kell benyújtani, amelyikben a tanuló azt abszolválni szeretné – közölte a magyar Oktatási Hivatal (OH) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a középfokú iskolák már korábban közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket indítanak a 2026/2027-es tanévben. Megjelölték azt is, hogy – az adott jogszabályi keretek között – milyen felvételi eljárással veszik majd fel a hozzájuk jelentkező tanulókat, és jelezték, ha a jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenniük – fűzték hozzá.

Idén 561 középiskola (az intézmények 49,7 százaléka) írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók vegyenek részt a központi írásbeliken;

ha egy tanuló azt tervezi, hogy ezek valamelyikébe jelentkezik, akkor a későbbi sikeres felvételi érdekében mindenképp részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon – közölték.

A közlemény szerint az írásbeli vizsgajelentkezéshez az – Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazáshoz kötött regisztrációt követően használható – elektronikus programfelület, a kinyomtatható „Központi írásbeli vizsga – jelentkezési lap”, valamint a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók kedvezményeinek igénylésére szolgáló „Szülői kérelem speciális vizsgakörülmények biztosítására” nyomtatvány a középfokú felvételi írásbeli vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos információkkal együtt megtalálható az oktatas.hu-n.

Az elektronikus jelentkezési felület használatát, kitöltését segítő videós útmutató elérhető a hivatal YouTube-csatornáján, míg a központi felvételi vizsgákkal és a középfokú felvételi eljárás további menetével kapcsolatos információk az oktatas.hu honlapon olvashatók – tudatta az OH.

MTI/Felvidék.ma

