Home Itt és Most Maratoni vitára lehet számítani a parlamentben
Itt és Most

Maratoni vitára lehet számítani a parlamentben

Negyvenen jelentkeztek felszólalásra az ÚOO-ról szóló törvény második olvasatú vitájába

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Negyven képviselő jelentkezett be írásban a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) átalakításáról szóló vitába. A frakciók vezérszónokai 30 percet beszélhetnek, a többiek 20 percet, az elhangzottakra kétperces hozzászólásokban reagálhatnak a képviselők.

Utána még szóban is lehet felszólalásra jelentkezni . A tervezetet Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter ismertette, s főleg ellenzéki képviselők jelentkeztek a vitába.

A vita időtartama így minimum 13 óra 20 perc, de akár 14 és fél óránál is több, a reagálásokkal és szóban jelentkezőkkel pedig jóval hosszabb lehet.

A javaslat szerint a Bejelentővédelmi Hivatalt átalakítják és létrehozzák a Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatalt. Az új intézmény átveszi a bűncselekmények áldozatainak kárpótlását az igazságügyi minisztériumtól.

TASR/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház...

Politikai üzenetet is hordoznak Szlovákia első többnyelvű barna...

Egységes kritikák a kulturális minisztérium irányába – ülésezett...

Parlamentjeik együttműködéséről is tárgyaltak slavkovi hármak házelnökei

A kormány elfogadta a nemzeti kisebbségek helyzetéről szóló...

Így menekült ki Danko a Gubíkkal való vitájából

Fico: Politikai mérlegelések nem veszélyeztethetik a szlovák-cseh kapcsolatokat

Pellegrini részt vesz az esztergomi V4-csúcstalálkozón

Okamura látogatása a cseh-szlovák kapcsolatok újraindítását jelzi

A Fórum Kisebbségkutató Intézet 2025-ös felmérése a szlovákiai...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma