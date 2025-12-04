Maratoni vitára lehet számítani a parlamentben

Negyven képviselő jelentkezett be írásban a Bejelentővédelmi Hivatal (ÚOO) átalakításáról szóló vitába. A frakciók vezérszónokai 30 percet beszélhetnek, a többiek 20 percet, az elhangzottakra kétperces hozzászólásokban reagálhatnak a képviselők.

Utána még szóban is lehet felszólalásra jelentkezni . A tervezetet Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter ismertette, s főleg ellenzéki képviselők jelentkeztek a vitába.

A vita időtartama így minimum 13 óra 20 perc, de akár 14 és fél óránál is több, a reagálásokkal és szóban jelentkezőkkel pedig jóval hosszabb lehet.

A javaslat szerint a Bejelentővédelmi Hivatalt átalakítják és létrehozzák a Bűncselekmények Áldozatainak és a Társadalomellenes Tevékenységet Bejelentőknek Védelmet Nyújtó Hivatalt. Az új intézmény átveszi a bűncselekmények áldozatainak kárpótlását az igazságügyi minisztériumtól.

