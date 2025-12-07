Home Múltidéző A poprádi Szent Egyed-templom nyomában
Múltidéző

A poprádi Szent Egyed-templom nyomában

Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Tátraalja központjának is tartott Poprád történelmi főterének éke a kora gótikus stílusú Szent Egyed-templom. Az orsó alakú Szent Egyed tér domináns szakrális épületét 18. és 19. században épült polgárházak ékesítik.  

Poprád legértékesebb történelmi emléke, amely a reneszánsz harangtoronnyal, a Szeplőtelen Szűz Mária motívumát ábrázoló pestisoszloppal és a Szentháromság evangélikus templommal együtt a város legértékesebb építészeti emlékeinek együttesét alkotja.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A templom a 13. században épült, később a 15. század során építették át gótikus stílusban. Az eredeti építményből napjainkban a torony, a főhajó egy része és a presbitérium maradt meg. A templom falait a XV. századi freskók díszítik. A templom mellett egy 1658-ban épült reneszánsz harangtorony található.

A templom alapítása Szent Egyed kultuszához kapcsolódik, akinek a legenda szerint a régióban zarándokkápolnát szenteltek.

A templom, amelynek alapjai a fennmaradt feljegyzések szerint 1245 tájára nyúlnak vissza, eredetileg egyhajós épületként épült lapos presbitériummal. A nyugati oldalon valószínűleg egy torony állt. Legkésőbb a 13. század végén a hajó déli falában egy portált építettek, amelynek készítését egy ismeretlen, Szepességben működő építőipari és kőműves öntödének tulajdonítják.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A helyi szakrális épület létezéséről szóló első írásos feljegyzés 1326-ból származik, a XXII. János pápa által a templomlátogatóknak adott búcsúk kapcsán.

Bár a templomot a római katolikus egyház igényeire építették, a német lakosság beáramlása és az ezzel járó evangélikus egyházi tagság létszámának növekedése miatt a templom közel száz évig (1575 és 1671 között) szolgálta őket.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Több átépítésen esett át. A legkomolyabb rekonstrukció a torony 1663-as javítása volt, amikor azt gyakorlatilag újjáépítették. Ekkor egy déli előcsarnokot építettek a főhajóhoz, ahol a főbejáratot is létrehozták.

1708-ban nagy tűzvész ütött ki a városban, amely nemcsak a fából készült parókiát és annak levéltárát pusztította el, hanem a Szent Valentin-kápolnát is megrongálta. A 18. század végén a templom újabb rekonstrukciójára került sor barokk stílusban. A 20. század végén átfogó felújításon esett át az épület.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint már írtuk,

a templom belsejét értékes freskók díszítik.  A faliképek bibliai jelenteket ábrázolnak.

Mások mellett apostolok vértanúságát ábrázoló képek, a karácsonyi ünnepkör freskói, de az utolsó ítélet is megjelenik a falakon.  Jézus szenvedéstörténetét és Szent György sárkányokkal folytatott harcát ábrázoló faliképek is láthatóak a templomban. A restaurátorok munkájának köszönhetően ma is teljes pompájukban láthatóak.

(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pásztor Péter/Felvidék.ma

