20 ezer külhoni óvodásnak küldött karácsonyi ajándékot a Rákóczi Szövetség

A Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság és Erdély közel 1400 óvodájába jutnak el a legkisebbekhez a Rákóczi Szövetség karácsonyi ajándékai – amelyek egy mesekönyvet és apró édességet tartalmaznak, a szülőket megszólító jókívánsággal és a magyar iskolaválasztás 12 érvével együtt.

A Rákóczi Szövetség hosszú évek óta legfontosabb ügyének tekinti, hogy a külhoni magyar szülőket megerősítse, illetve meggyőzze a magyar iskolaválasztás helyességéről.

A Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja az óvodások karácsonyi megajándékozásán túl számos egyéb elemmel – offline és online kampányok, közösségi események, iskolabusz-hálózat a szórványban, óvónő- és tanítóhálózat működtetése, gólyahír program, iskolakezdők köszöntése… – jelentős társadalmi összefogással próbál tenni azért, hogy minden magyarul beszélő külhoni kisgyermeket magyar iskolába írassanak a szülei.

A karácsonyi ajándékok szállításáról készült összeállításunk itt érhető el.

Rákóczi Szövetség/Felvidék.ma