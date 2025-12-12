A TÉKA szerint veszélyes útra lépett a szlovák parlament

Nemcsak a Beneš-dekrétumok és az 1945 utáni jogfosztó intézkedések kerültek érinthetetlen piedesztálra, hanem velük együtt a történelmi párbeszéd és a szólásszabadság is súlyos csorbát szenvedett. A Szlovák Nemzeti Tanács legutóbbi döntése ugyanis a Büntető törvénykönyv olyan módosítását szentesítette, amelynek következményei messze túlmutatnak a jogtechnikai kereteken: a múlt megvitatása immár büntetőjogi kockázattá válhat.

A TÉKA – szlovákiai magyar fiatal kutatók és doktoranduszok tudományos és kulturális társulása – állásfoglalása szerint a jogszabály nem pusztán történelmi narratívákat véd, hanem elhallgattat, nem jogbiztonságot teremt, hanem félelmet.

Bencze Dávid történész, a TÉKA elnöke világosan fogalmaz: elfogadhatatlan, hogy bárkit börtönbüntetés fenyegethessen pusztán azért, mert történelmi kérdésekben véleményt formál vagy tudományos munkát végez.

A tudományos szabadság indokolatlan korlátozása történik

– fogalmaz, hozzátéve, a tudományos kutatás elengedhetetlen része a történeti események szabad vizsgálata, elemzése és értelmezése, ami nemzeti és nemzetközi szinten is alapjog.

A törvénymódosítás különösen érzékenyen érinti a szlovákiai magyar közösséget, amelynek kollektív tapasztalata szorosan összefonódik a Beneš-dekrétumok következményeivel. Amikor ezek kritikája vagy elemzése tilalmi zónába kerül, az nem csupán akadémiai kérdés, hanem identitásbeli és közösségi ügy is. A TÉKA arra figyelmeztet, hogy a jogszabály a magyar közösség biztonságérzetét is aláássa.

A fiatal kutatók szerint a törvény nyomasztó légkört teremt a tudományos munkatársak számára is, akik tartva a büntetőjogi következményektől, öncenzúrát alkalmazhatnak majd.

Ez ellentétes a modern, demokratikus és tudásalapú társadalom alapelveivel”

– vélekedik.

A szervezet a szlovák parlamenthez címzett tiltakozó levelében felszólítja a törvényhozókat, hogy vonják vissza a vitatott Btk.-módosítást, indítsanak érdemi társadalmi és szakmai párbeszédet, erősítsék meg a szólásszabadság és a tudományos kutatás garanciáit, valamint teremtsenek egyértelmű biztosítékokat arra, hogy a jogszabályokat ne lehessen a nemzetiségi kisebbségek ellen fordítani.

A tiltakozó nyílt levél IDE kattintva olvasható.

SZE/Felvidék.ma