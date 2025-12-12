Szlovákia semmilyen formában nem fogja támogatni az ukrán hadikiadásokat

Pozsony nem fog támogatni semmilyen, az ukrán hadikiadások támogatását célzó megoldást, amelyben Szlovákiának is részt kellene vennie – szögezte le Robert Fico szlovák miniszterelnök az Európai Tanács elnökének, António Costának írt levelében pénteken.

Fico az Európai Bizottságnak (EB) azokra a javaslataira reagált, amelyeket a testület Ukrajna anyagi szükségleteinek következő két évre történő biztosítása érdekében tett, beleértve az unióban befagyasztott orosz állami vagyon felhasználását is.

A szlovák miniszterelnök levelében leszögezte: szeretne elkerülni minden félreértést és jogosulatlan várakozást arra vonatkozóan, hogy később megváltoztatná az ukrán hadikiadásokkal kapcsolatos nézeteit, ezért hangsúlyozza: nem támogathat, és nem is fog támogatni semmilyen olyan megoldást az ukrán hadikiadások tekintetében, amelyben Szlovákiának is részt kellene vennie.

Hozzátette: ugyanakkor tiszteletben tartja az uniós tagállamok bármelyikének azt a szuverén jogát, hogy önkéntes alapon más megoldások mellett döntsenek.

Robert Fico levelében felidézte: több alkalommal és egyértelműen kinyilvánította álláspontját az orosz–ukrán konfliktus kapcsán, miszerint annak nincs katonai megoldása, továbbá hogy az Európai Unió erre vonatkozó stratégiája helytelen, nem hatékony, és a háború folytatása egyet jelent az értelmetlen öldöklés folytatásával.

Hozzátette: ezért is erőteljesen támogat minden béketeremtő kezdeményezést, az utóbbi időszakban pedig főként Donald Trump amerikai elnöknek a felesleges vérontás megállítása érdekében kifejtett tevékenységét.

„Az általam vallott békepolitika nem engedi, hogy a katonai konfliktus folytatása mellett szavazzak, mert több tízmilliárd eurót adni katonai kiadásokra egyet jelent a háború folytatásával” – fogalmazott levelében Robert Fico.

MTI/Felvidék.ma