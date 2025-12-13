Polcokra talált történetek: lezárult a Könyvek útja

A Bibliotheca Hungarica 2025-ben sikeresen lezárta Könyvek útja („Cesta”kníh) elnevezésű projektjét, amelynek során hét, szlovákiai magyar személyiséghez köthető magánkönyvtár hagyatékát dolgozták fel.

A Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával megvalósult kezdeményezés célja az volt, hogy feltárja ezen egyedi könyvgyűjtemények kultúrtörténeti értékeit, különös tekintettel azokra a személyes tulajdonjegyekre – tulajdonbélyegzőkre, ex librisekre és dedikációkra –, amelyek révén rekonstruálhatóvá válik a könyvek útja korábbi tulajdonosaiktól a könyvtár polcaiig.

A projektben feldolgozott gyűjtemények szlovákiai magyar írók, költők, újságírók, kultúraszervezők, tanárok, műfordítók könyvhagyatékait foglalták magukba.

A feldolgozott kötetek száma majdnem 1700 darab, főként szépirodalmi, történelmi, helytörténeti, nyelvészeti és néprajzi mű. Számos könyv különleges személyes bejegyzéseket, pecséteket vagy ajánlásokat őriz, többek között ismert alkotók, családtagok és kulturális intézmények részéről.

A Könyvek útja projekt gazdag forrásanyagot szolgáltat többek között a szlovákiai magyar könyv- és kultúrtörténet kutatói számára, de az irodalomtörténet és a helytörténet iránt érdeklődőknek is rengeteg információt ad.

A feldolgozott anyagok már elérhetőek a Bibliotheca Hungarica gyűjteményében és a könyvtár online katalógusában, újabb lehetőséget kínálva a közösség kulturális örökségének feltárására és megőrzésére.

BH/Felvidék.ma