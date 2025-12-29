A megkérdezettek 52,3%-a szerint segítene a szlovák gazdaságnak a háború lezárása

A válaszadók 52,3%-a szerint segítene a szlovák gazdaságnak, ha 2026-ban véget érne az ukrajnai háború, a megkérdezettek 38%-a viszont nem osztja ezt a véleményt – derült ki az AKO ügynökség reprezentatív felméréséből, melyet a TASR hírügynökség megrendelésére készített december 9-e és 16-a között, 1000 megkérdezett bevonásával.

„Ön szerint pozitív hatással lenne a szlovák gazdaságra, ha 2026-ban véget érne az ukrajnai háború?” – erre a kérdésre kellett válaszolniuk a megkérdezetteknek.

A válaszadók 20%-a erről teljes mértékben meg van győződve, 32,3% pedig valószínűnek tartja.

Ezzel szemben a megkérdezettek 22,4%-a nem feltételezi, hogy a háború lezárásának bármilyen élénkítő hatása lenne a gazdaságra, 15,6% pedig kizártnak tartja.

A megkérdezettek 0,8%-a nem akart válaszolni a kérdésre, 8,9% pedig nem tudott.

Az átlagnál optimistábbak ebben a kérdésben a 49 évnél idősebbek, Pozsony, Kassa és Zsolna megye lakossága, illetve a nem szlovák nemzetiségű válaszadók.

TASR/Felvidék.ma