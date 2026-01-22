Jó napot, Pátria! – pénteki előzetes

Egy kanál méz elég ahhoz, hogy 24 órán át életben tartson egy embert. A méz olyan anyagot tartalmaz, amely segíti az agy működését, de a többi méhterméknek is rengeteg pozitív hatása van az emberi szervezetre.

Hogyan lesz a frissen gyűjtött nektárból méz? A kérdésre Majoros Jácint válaszol, aki gyermekkora óta méhészkedik, ugyanakkor operatőrként és szerkesztőként is ismerik őt a szlovákiai magyar tévénézők.

Jácint a múlt rekvizitumaival is foglalkozik. Felmenői egykor használt tárgyait bemutató magángyűjteménye a Tornaljától alig tíz percnyire fekvő Lévárton talált otthonra. Majoros Jácint szívügyének tekinti régiója felemelkedését, mert szerinte Gömörország legalább olyan csodálatos, mint a turisták által oly kedvelt olaszországi Toszkána.

Minderről pénteken, a 8 órai magyar nyelvű Híreket követően a szlovák televízió 2-es csatornáján.

Adás: 2026. január 23., péntek, 8.06, STV2

Sajtóközlemény/Felvidék.ma