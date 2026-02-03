Fiatalok, akik életet visznek a nógrádi régióba

A Iuvenis Neogradiensis Polgári Társulás 2015 körül egy tenni akaró fiatal baráti társaságból nőtte ki magát Füleken. A közösséget a fesztiválok, koncertek és a közös szórakozás iránti lelkesedés hozta össze. Céljuk az volt, hogy ezeket az élményeket a helyi fiatalok számára is elérhetővé tegyék. Az első év a szárnypróbálgatásról, kisebb rendezvényekről szólt. 2016-ban indult a Várlak Fesztivál, amelynek köszönhetően azóta a régió egyik meghatározó ifjúsági szervezetévé váltak.

Az IN nem működik szigorúan formális keretek között. A társulás alapját egy kisebb, lelkes „kemény mag” adja, ők foglalkoznak az év közbeni rendezvények ötleteivel, előkészítésével és a háttérmunkával. A további aktív tagok a programok lebonyolításában vesznek részt. A nagyobb fesztiválok strukturáltabbak: ilyenkor az öt főszervezőn és a húsz koordinátoron kívül további 100–130 aktivista is bekapcsolódik. Mindenki a saját érdeklődésének megfelelő eseményekhez csatlakozik, így válik a közösség hatékonnyá és működőképessé. Akiket megszólít ez a szellemiség, azok az év folyamán szervezőként is bekapcsolódnak.

A Várlak Fesztivál a legnagyobb eseményük. Emellett számos kisebb-nagyobb rendezvényt szerveznek a felvidéki és az anyaországi magyarok számára is. Évekig tartották a ragyolci R-fesztet és a füleki Sörfesztet – utóbbit motoros felvonulással egybekötve. Évente több Magyar Bulit is rendeztek, ezeket mostanra a Pajtás Napok rendezvénysorozat váltotta fel. Szerveztek már kvízesteket, filmesteket, aprók táncát és Folkkocsmát is.

A szórakozás mellett más tevékenységekkel is foglalkoznak, amelyek a környezetük javát szolgálják. Minden évben április környékén szemétszedést hirdetnek, és fákat is ültettek már Füleken.

Karácsony előtt a Megajándékozlak akció keretében adományokat gyűjtenek, amelyeket a helyi rászorulók, az idősek otthona, gyermekotthonok lakói vagy menhelyek kapnak. Más szervezetekkel együttműködve sütivásárokon, megemlékezéseken is részt vesznek. A füleki Csemadokkal és a Városi Művelődési Központtal folyamatos, aktív kapcsolatot tartanak fenn. Rendszeresen szerveznek csapatépítőket is, például közös disznóvágást, LAN-partyt, túrákat és kirándulásokat.

Az elmúlt években a januári bálok különösen népszerűek lettek, de húsvéti és Katalin-napi mulatságokat is tartottak már. Tavaly ősszel régi hagyományt élesztettek újra: több év kihagyás után ismét volt szüreti felvonulás Füleken. A lovasokkal, népzenével és borral színesített program nagy sikert aratott.

„Az egész onnan indult, hogy egy nagy baráti társaság vagyunk, akik szeretnek együtt lenni, bulizni és jól érezni magukat. Közben viszont fontos nekünk a kultúra, illetve az is, hogy legyenek lehetőségek a környéken élő fiatalok számára. A munkánkkal azt szeretnénk megmutatni, hogy nem mindig kell sok pénz, nagy háttér ahhoz, hogy értékes dolgok szülessenek. Ha van egy lelkes csapat, amelynek tagjai összefognak, együtt gondolkodnak és lazán, jó hangulatban tudnak együttműködni, akkor sok mindent meg lehet valósítani. Számunkra a közösség, a fiatalság, a szórakozás és az együtt töltött idő a legfontosabb, ebből épül fel minden, amit csinálunk. Akik csatlakoznak hozzánk, vagy nézik azt, amit teszünk, láthatják, hogy a közösség teremtő ereje létrehozhat egy élhetőbb jövőt a környéken. Ahol van lehetőség kapcsolódni egymáshoz, kimozdulni, minőségi időt tölteni együtt, megőrizni és éltetni a kultúránkat, anyanyelvünkön érvényesülve örömmel megélni a magyarságunkat. Persze ezek elég nagy célok egy helyi szervezetnek, de szívvel-lélekkel igyekszünk”

– mondta el Mag Panni, az IN aktív tagja.

Az IN a Várlak Fesztivál kivételével a többi rendezvényre általában nem pályázik, mert egy-egy esemény bevétele biztosítja a következő program anyagi hátterét. A feladatokat a tagok önkéntesen végzik.

Január 31-én ötödször rendezték meg a már hagyománnyá vált füleki Jótékonysági Álarcosbált. Ahogy eddig, idén is teltházas lett, közel 200-an vettek részt rajta.

„Az évek során segíteni tudtunk a füleki speciális alapiskolának technikai berendezések vásárlásával, a művészeti alapiskolának eszközökkel és egy tanulmányi kirándulással is, amelynek egy részét mi álltuk. Az utóbbi években pedig beteg kisgyermekek gyógyulását, kezeléseit támogattuk. A tombolajegyekből származó teljes összeget ajánljuk fel a családoknak, az intézményeknek”

– mondja Panni.

Idén 1550 euró gyűlt össze, amelyet Agócs Emesének ajánlanak fel. A kislány halmozottan sérült, nagyon ritka genetikai betegséggel (tubulinopátiával) és gyermekbénulással küzd. A pénzzel a gyógyuláshoz szükséges kezelések finanszírozásához járulnak hozzá.

Az IN programjai között mindenki találhat kedvére valót.

„Egy nagyon befogadó, barátságos csapat vagyunk és nyitottak vagyunk az új ötletekre. Nálunk teret kaptok megvalósítani önmagatokat és a terveiteket.” Ezzel az üzenettel hívják és bátorítják a csatlakozni vágyó fiatalokat, hiszen 2026 is bővelkedik tervekkel, amelyekhez szükség van az összefogásra.

Chovan Lilla/Felvidék.ma