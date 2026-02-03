Home Művelő Kezdetét vette a V4 Alpha projekt
Művelő

Kezdetét vette a V4 Alpha projekt

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Háromnapos nyitóüléssel (2026. január 28–30.) indult Ostrava városában a generációk közötti szakadékokat áthidaló, a V4-es kulturális identitás és polgári szerepvállalás előmozdítását célzó projekt a Morva-Sziléziai Kutatókönyvtárban.

A projekt tagja a négy visegrádi ország egy-egy könyvtára/egyeteme: a csehországi fogadó könyvtáron kívül a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (Magyarország), a komáromi Szinnyei József Könyvtár (Szlovákia) és a lengyelországi Wrocławi Egyetem.

A projekt célja, hogy a részt vevő könyvtárak a V4-es régión belül kulcsfontosságú színterekké – jól kihasználható közösségi terekké és a közös kulturális örökség fórumaivá – váljanak a fiatalok, elsősorban az alfa generáció számára.

A partnerek a könyvtárak bevált gyakorlatait adaptálva egy többnyelvű útmutatót dolgoznak ki, amely eszközként szolgál majd a fiatalok bevonására, a demokratikus értékek, az inkluzivitás és a fenntartható fejlődés közvetítésére. A projekt határokon átnyúló együttműködésen, ugyanakkor a helyi identitás tudatosításán és az inkluzív szerepvállaláson alapul.

A nyitóülésen a partnerek pontosították a projekt céljait, kidolgozták annak módszertanát, véglegesítették a részt vevő intézmények szerepét és feladatköreit.

Workshopra is sor került, melynek során megkezdték a könyvtárakban alkalmazott ifjúsági bevonási stratégiákkal kapcsolatos jó gyakorlatok gyűjtését. Szoros személyes kapcsolatok alakultak ki, amelyek elősegítik a jövőbeli hatékony, határon átnyúló együttműködést. Az első nyilvános rendezvények azok a fiatalokat megcélzó workshopok lesznek, amelyek idén tavasszal kerülnek megrendezésre Komáromban, Ostraván és Szentendrén.

A projekt a Visegrádi Alap pénzügyi támogatásával valósul meg, és 2027 januárjáig tart.

További információkért kattintson a https://v4alpha.uwr.edu.pl/ weboldalra.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Sikeres eszközfelújítási pályázat a komáromi Gépipari és Elektrotechnikai...

Terülj, terülj, svédasztal

Egy szép hagyomány folytatódik

Amikor a magyar kultúra fénye ragyogja be a...

Várják a jelöléseket az SZMPSZ pedagógusdíjaira

Idén is meghirdette könyvkihívását az Ipolysági Városi Könyvtár

Vadásztársaság mutatkozott be Kassán, de nem lőttek

Az SZMPSZ idén is meghirdette tanulmányi versenyeit és...

Penta essentia – zene az öt géniusz földjéről

Ma már tizenkét magyar egyetem van a világ...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma