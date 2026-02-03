Kezdetét vette a V4 Alpha projekt

Háromnapos nyitóüléssel (2026. január 28–30.) indult Ostrava városában a generációk közötti szakadékokat áthidaló, a V4-es kulturális identitás és polgári szerepvállalás előmozdítását célzó projekt a Morva-Sziléziai Kutatókönyvtárban.

A projekt tagja a négy visegrádi ország egy-egy könyvtára/egyeteme: a csehországi fogadó könyvtáron kívül a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (Magyarország), a komáromi Szinnyei József Könyvtár (Szlovákia) és a lengyelországi Wrocławi Egyetem.

A projekt célja, hogy a részt vevő könyvtárak a V4-es régión belül kulcsfontosságú színterekké – jól kihasználható közösségi terekké és a közös kulturális örökség fórumaivá – váljanak a fiatalok, elsősorban az alfa generáció számára.

A partnerek a könyvtárak bevált gyakorlatait adaptálva egy többnyelvű útmutatót dolgoznak ki, amely eszközként szolgál majd a fiatalok bevonására, a demokratikus értékek, az inkluzivitás és a fenntartható fejlődés közvetítésére. A projekt határokon átnyúló együttműködésen, ugyanakkor a helyi identitás tudatosításán és az inkluzív szerepvállaláson alapul.

A nyitóülésen a partnerek pontosították a projekt céljait, kidolgozták annak módszertanát, véglegesítették a részt vevő intézmények szerepét és feladatköreit.

Workshopra is sor került, melynek során megkezdték a könyvtárakban alkalmazott ifjúsági bevonási stratégiákkal kapcsolatos jó gyakorlatok gyűjtését. Szoros személyes kapcsolatok alakultak ki, amelyek elősegítik a jövőbeli hatékony, határon átnyúló együttműködést. Az első nyilvános rendezvények azok a fiatalokat megcélzó workshopok lesznek, amelyek idén tavasszal kerülnek megrendezésre Komáromban, Ostraván és Szentendrén.

A projekt a Visegrádi Alap pénzügyi támogatásával valósul meg, és 2027 januárjáig tart.

További információkért kattintson a https://v4alpha.uwr.edu.pl/ weboldalra.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma