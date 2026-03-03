Home Itt és Most 2027-ben 972 euróra emelkedik a minimálbér
2027-ben 972 euróra emelkedik a minimálbér

2027-ben bruttó 972 euróra emelkedik a minimálbér, ha a szociális partnerek nem állapodnak meg más összegben.

A jelenlegi 915 eurós minimálbérhez képest ez 57 eurós emelkedés – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Erik Tomáš (Hlas-SD) munka-, szociális és családügyi miniszter.

A törvény szerinti automatikus emelés alapján a minimálbér mindig a két évvel korábbi nominálbér 60%-a. A Statisztikai Hivatal kedden jelentette be, hogy 2025-ben 1620 euró volt a nominálbér.

A minimálbér ennél csak magasabb lehet, ha erről augusztus végéig meg tudnának állapodni a szakszervezetek és a munkaadók szervezetei.

Tomáš ismertette a 2028-as évre vonatkozó becsléseket is, ezek alapján meghaladja majd a minimálbér az 1000 euró. A miniszter szerint 1014 euró lesz. A minimálbérrel együtt emelkedik az éjszakai és a hétvégi bérpótlék összege is.

tasr/Felvidék.ma

