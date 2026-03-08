Ha én ezt a klubban elmesélem… – új beszélgetősorozat Füleken

A Füleki Városi Művelődési Központ az egykori Kovosmalt üzemi klubjának épületében működik. A fülekiek máig csak egyszerűen „Klubként” emlegetik a kultúrotthont, amelyben hosszú évek óta több csoport is tevékenykedik.

A férfi és női kórus, színjátszócsoport mellett éneklőcsoport, bábszínház, illetve moderntánc-csoportok is rendszeresen próbálnak a helyiségeiben. Mindezek közül a legrégebbi gyökerekkel az idén 106 éves Pro Kultúra Férfikar rendelkezik. A kizárólag férfiakból álló kórus tagjainak átlagéletkora 66 év. Legutóbbi közgyűlésükön arról is szó esett, hogy új tagokkal kellene fiatalítani.

Mivel a Zsákszínház és a Melódia Női Kar is hasonló problémákkal küzd, így

a művelődési központtal egyeztetve első lépésként egy beszélgetősorozatra esett a választás, amely az egyes csoportok életébe, kulisszatitkaiba nyújt némi betekintést. Az évtizedek során számtalan közös élményben volt részük, ezekből is felidéznek néhányat.

A Pro Kultúra Férfikar 1920-ban Magyar Dalkör néven alakult meg. Tevékenysége ma is töretlen, Szlovákia egyetlen magyar férfikórusaként működik. Az énekkar repertoárján Bartók, Kodály, Karai és Bárdos művei mellett különféle népdalfeldolgozások, gregorián énekek, valamint egyházi művek is szerepelnek. A Galántai Kodály Napok minősítő versenyén számos alkalommal részesült aranykoszorús minősítésben. 2021 októberében a 100 éves kórust a Szlovák Köztársaság arany érdemérmével jutalmazták, 2026 januárjában pedig a Nógrád Közművelődéséért Díjat vehették át Füleken.

Fehér Miklós, egykori karnagyuk közel 30 évig egyengette a dalkör útját. 2022 februárjában tőle vette át a férfikórus művészeti vezetését Sósik Réka karnagy. A kórus jelenlegi karnagya Sósik Szilárd, mivel Réka néhány hónapja anyai feladatainak tesz eleget.

A kórus tagjai zeneszerető, kultúrájukat ápoló emberek, akik hisznek a kóruséneklés közösségformáló erejében, énekükkel büszkén képviselik Fülek városát, s annak kulturális hagyományait.

Szeretettel várnak a március 13-án, pénteken 18 órakor kezdődő beszélgetésre mindenkit, soraikba pedig olyan új tagokat, akik hasonló értékeket követnek.

Füleki Városi Művelődési Központ/Felvidék.ma