A következő napokban szóbeliznek az érettségizők

SZE
Fotó: TASR

Az érettségi szóbeli része, amely a középiskolai tanulmányok lezárását jelenti, május 18. és június 5. között zajlik az egyes intézményekben.

Az adott középiskolára vonatkozó pontos időpontot az iskola igazgatójának javaslata alapján a regionális iskolaközigazgatási hivatalok határozták meg. Az oktatási minisztérium a TASR hírügynökségnek megerősítette: a szóbeli érettségi pót- és javítóvizsgáira szeptemberben vagy a következő tanév februárjában kerül sor.

Az, hogy a diák melyik időpontban vizsgázhat újra, az adott helyzettől függ.

A szeptemberi javító szóbeli érettségire június 30-ig kell jelentkezni, míg a februári időpontra szeptember 30-ig.

Amennyiben a tanuló a teljes érettségi vizsgát megismétli, azt kizárólag a rendes vizsgaidőszakban, márciusban teheti meg, legkésőbb a tanulmányai befejezésétől számított három éven belül.

A szóbeli vizsgákat márciusban az írásbeli rész előzte meg, amelyen több mint 42 ezer érettségiző vett részt. A diákok szlovák nyelv és irodalomból, választott idegen nyelvből írtak tesztet és fogalmazást, közel 4800 érettségiző pedig matematikából is vizsgázott.

A legfrisebb hivatalos adat szerint 2026-ban 1 577 diák írt érettségit magyar nyelv és irodalomból a magyar tanítási nyelvű középiskolákban Szlovákiában

– ezt a NIVaM a 2026-os írásbeli érettségi eredményeinél közölte. Ugyanezekben az iskolákban 1581 tanuló teljesítette a szlovák nyelv és szlovák irodalom írásbeli vizsgáját is. A magyar tannyelvű középiskolák diákjai az írásbeli érettségi során szlovák nyelvből és szlovák irodalomból, illetve az adott oktatási nyelvhez kapcsolódó tantárgyakból is vizsgáztak.

 

SZE/Felvidék.ma

 

