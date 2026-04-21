Színház határok nélkül – a Déryné Program missziója a Kárpát-medencében

Kis Domonkos Márk színművész, rendező, egyetemi oktató és kulturális menedzser, aki ma a Déryné Program igazgatójaként dolgozik. Pályája már egészen korán a színház felé fordult: saját elmondása szerint mindig is tudta, hogy színésznek született. Családi háttere – lelkészek és pedagógusok generációi – szintén a közösségi szolgálat irányába terelte.
A Színház- és Filmművészeti Egyetemen végzett, majd fiatalon színházigazgató lett Vácott. Később Vidnyánszky Attila felkérésére csatlakozott a Déryné Programhoz, amelynek mára az egyik meghatározó alakjává vált.
„Az az egyik fő célkitűzésem, hogy értékes közösségeket alkossunk és segítsünk életben tartani” – mondta a Kossuth Rádióban elhangzott beszélgetésben április 20-án, amikor is Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke vendége volt Az este című műsorban.
Egy gondolatból országos program
Mint megtudtuk, a Déryné Program ötlete még közel két évtizeddel ezelőtt született meg: célja az volt, hogy a színházat eljuttassa azokra a magyarországi településekre, ahol nincs hozzáférés élő kulturális élményekhez. A kezdeményezés 2019-ben, a kulturális társasági adó-rendszer átalakítását követően kapott valódi lendületet. A rendszer lényege az volt, hogy a cégek a befizetendő társasági adójuk egy részét nem az államnak fizették be, hanem közvetlenül előadó-művészeti szervezeteknek (például színházaknak, zenekaroknak).
Az eredeti elképzelés pedig egyszerű volt: előadásokat vinni vidékre.
Azóta azonban a program egy komplex kulturális rendszerré nőtte ki magát, amely minden korosztályt megszólít.
Évente 4–5 ezer előadásnap valósul meg, több százezer nézőhöz jutnak el, az óvodásoktól a felnőttekig mindenkit bevonnak, tehát a programok minden korosztálynak szólnak.
A Déryné Program egyik legnagyobb erőssége, hogy teljes életutat lefed:
- Óvodásoknak: Vitéz László Program – bábszínház, kézműves foglalkozások
- Általános iskolásoknak: Lázár Ervin Program – színház, zene, tánc
- Középiskolásoknak: KultUp – rendhagyó tanórák, színházi nevelés
- Fiatal tehetségeknek: KultKemp – tábor és fesztivál
- Felnőtteknek: színházi és táncszínházi előadások
A középiskolai program különösen intenzív: egy-egy intézményben akár az egész tanítási napot lefedő kulturális eseménysorozat valósul meg.
A Rákóczi Szövetséggel való együttműködés
A Déryné Program és a Rákóczi Szövetség együttműködése egy személyes találkozással indult, Halász János, a Fidesz országgyűlési képviselője kezdeményezésére. A közös munka gyorsan stratégiai partnerséggé fejlődött.
Mint ahogyan azt Csáky Csongortól megtudtuk, a szövetség számára a program különösen értékes, mert segíti a középiskolai közösségépítést, támogatja az új szervezetek létrehozását, kulturális „muníciót” ad az iskolai jelenléthez.
A partnerség egyik csúcspontja a sátoraljaújhelyi KultKemp, amely egyszerre tábor, fesztivál és tehetséggondozó program.
„Nem egy új rendezvényt kellett létrehozni – ott volt a Déryné Fesztivál és a Rákóczi-tábor. Ott kellett találkoznia ennek a két világnak” – világított rá Kis Domonkos Márk.
A program sikeréhez több közéleti szereplő is hozzájárult
Vidnyánszky Attila volt a program szellemi elindítója. Halász János kezdeményezte az együttműködést, Hankó Balázs kulturális miniszter támogatta a határon túli kiterjesztést.
Különösen fontos mérföldkő volt, amikor Hankó Balázs bejelentette: a magyar kormány támogatja a program nemzetközi, Kárpát-medencei kiterjesztését – emlékeztetett.
A Déryné Program legújabb és talán legmeghatóbb fejezete a Határtalan Program, amely a Rákóczi Szövetséggel együttműködésben valósul meg.
Határtalan Program – színház a külhoni magyarságnak
A Határtalan Program a Déryné Program 2025-ben induló új eleme, amelynek elsődleges célja a környező országokban élő magyar közösségek kulturális életének támogatása, nemzeti identitásuk erősítése, színházi előadások és művészetpedagógia foglalkozások elérhetővé tételével a társadalmi és kulturális esélyegyenlőtlenség mérséklése.
Az eredmények 2025 őszétől mérhetők. A program 100 településre jutott már el, 624 előadás valósult meg, összesen 46 ezer nézőt ért el.
Itt jegyezzük meg, hogy a Rákóczi Szövetség közreműködésével a 100. előadásnapra Rimaszombatban került sor, Blaha Lujza, a nemzet csalogánya halálának 100. évfordulója alkalmából:
Bár a Déryné Program is hatalmas számokkal dolgozik, Kis Domonkos Márk szerint a lényeg nem ez:
„Ez több számoknál. Ezek közösségek, emberek, barátságok.”
A program különlegessége, hogy teljes kulturális „csomagot” visz egy-egy határon túli helyszínre is: délelőtt gyerekprogramok, napközben iskolai foglalkozások, este felnőtteknek szóló előadás.
A helyszínek között szerepelnek felvidéki, erdélyi, vajdasági és kárpátaljai települések is.
„Nagyon fontos, hogy elvisszük a magyar szót – különösen ott, ahol erre a legnagyobb szükség van” – jegyezte meg Kis Domonkos Márk.
Mindemellett a közösségeket megerősítik, a kulturális identitást ápolják, a magyar nyelvet és kultúrát élővé teszik a mindennapokban.
Egy élő kulturális hálózat
Ma a Déryné Program már nem csupán előadásokat szervez, hanem egy egész Kárpát-medencét átszövő kulturális hálózatot működtet. Magyarországi és határon túli társulatok, művészek és közösségek kapcsolódnak össze benne.
A kezdeményezés bebizonyította: a színház olyan alapvető közösségi élmény, amelynek minden magyar emberhez el kell jutnia, bárhol is éljen.
Kossuth Rádió, Rákóczi Szövetség / HE, Felvidék.ma