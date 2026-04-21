Színház határok nélkül – a Déryné Program missziója a Kárpát-medencében

Kis Domonkos Márk színművész, rendező, egyetemi oktató és kulturális menedzser, aki ma a Déryné Program igazgatójaként dolgozik. Pályája már egészen korán a színház felé fordult: saját elmondása szerint mindig is tudta, hogy színésznek született. Családi háttere – lelkészek és pedagógusok generációi – szintén a közösségi szolgálat irányába terelte.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen végzett, majd fiatalon színházigazgató lett Vácott. Később Vidnyánszky Attila felkérésére csatlakozott a Déryné Programhoz, amelynek mára az egyik meghatározó alakjává vált.

„Az az egyik fő célkitűzésem, hogy értékes közösségeket alkossunk és segítsünk életben tartani” – mondta a Kossuth Rádióban elhangzott beszélgetésben április 20-án, amikor is Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke vendége volt Az este című műsorban.

Egy gondolatból országos program

Mint megtudtuk, a Déryné Program ötlete még közel két évtizeddel ezelőtt született meg: célja az volt, hogy a színházat eljuttassa azokra a magyarországi településekre, ahol nincs hozzáférés élő kulturális élményekhez. A kezdeményezés 2019-ben, a kulturális társasági adó-rendszer átalakítását követően kapott valódi lendületet. A rendszer lényege az volt, hogy a cégek a befizetendő társasági adójuk egy részét nem az államnak fizették be, hanem közvetlenül előadó-művészeti szervezeteknek (például színházaknak, zenekaroknak).

Az eredeti elképzelés pedig egyszerű volt: előadásokat vinni vidékre.

Azóta azonban a program egy komplex kulturális rendszerré nőtte ki magát, amely minden korosztályt megszólít.

Évente 4–5 ezer előadásnap valósul meg, több százezer nézőhöz jutnak el, az óvodásoktól a felnőttekig mindenkit bevonnak, tehát a programok minden korosztálynak szólnak.

A Déryné Program egyik legnagyobb erőssége, hogy teljes életutat lefed:

A középiskolai program különösen intenzív: egy-egy intézményben akár az egész tanítási napot lefedő kulturális eseménysorozat valósul meg.

A Déryné Program és a Rákóczi Szövetség együttműködése egy személyes találkozással indult, Halász János, a Fidesz országgyűlési képviselője kezdeményezésére. A közös munka gyorsan stratégiai partnerséggé fejlődött.

Mint ahogyan azt Csáky Csongortól megtudtuk, a szövetség számára a program különösen értékes, mert segíti a középiskolai közösségépítést, támogatja az új szervezetek létrehozását, kulturális „muníciót” ad az iskolai jelenléthez.

A partnerség egyik csúcspontja a sátoraljaújhelyi KultKemp, amely egyszerre tábor, fesztivál és tehetséggondozó program.

„Nem egy új rendezvényt kellett létrehozni – ott volt a Déryné Fesztivál és a Rákóczi-tábor. Ott kellett találkoznia ennek a két világnak” – világított rá Kis Domonkos Márk.

A program sikeréhez több közéleti szereplő is hozzájárult

Vidnyánszky Attila volt a program szellemi elindítója. Halász János kezdeményezte az együttműködést, Hankó Balázs kulturális miniszter támogatta a határon túli kiterjesztést.

Különösen fontos mérföldkő volt, amikor Hankó Balázs bejelentette: a magyar kormány támogatja a program nemzetközi, Kárpát-medencei kiterjesztését – emlékeztetett.

A Déryné Program legújabb és talán legmeghatóbb fejezete a Határtalan Program, amely a Rákóczi Szövetséggel együttműködésben valósul meg.

A Határtalan Program a Déryné Program 2025-ben induló új eleme, amelynek elsődleges célja a környező országokban élő magyar közösségek kulturális életének támogatása, nemzeti identitásuk erősítése, színházi előadások és művészetpedagógia foglalkozások elérhetővé tételével a társadalmi és kulturális esélyegyenlőtlenség mérséklése.

Az eredmények 2025 őszétől mérhetők. A program 100 településre jutott már el, 624 előadás valósult meg, összesen 46 ezer nézőt ért el.

Itt jegyezzük meg, hogy a Rákóczi Szövetség közreműködésével a 100. előadásnapra Rimaszombatban került sor, Blaha Lujza, a nemzet csalogánya halálának 100. évfordulója alkalmából:

Bár a Déryné Program is hatalmas számokkal dolgozik, Kis Domonkos Márk szerint a lényeg nem ez:

„Ez több számoknál. Ezek közösségek, emberek, barátságok.”

A program különlegessége, hogy teljes kulturális „csomagot” visz egy-egy határon túli helyszínre is: délelőtt gyerekprogramok, napközben iskolai foglalkozások, este felnőtteknek szóló előadás.

A helyszínek között szerepelnek felvidéki, erdélyi, vajdasági és kárpátaljai települések is.

„Nagyon fontos, hogy elvisszük a magyar szót – különösen ott, ahol erre a legnagyobb szükség van” – jegyezte meg Kis Domonkos Márk.

Mindemellett a közösségeket megerősítik, a kulturális identitást ápolják, a magyar nyelvet és kultúrát élővé teszik a mindennapokban.

Egy élő kulturális hálózat

Ma a Déryné Program már nem csupán előadásokat szervez, hanem egy egész Kárpát-medencét átszövő kulturális hálózatot működtet. Magyarországi és határon túli társulatok, művészek és közösségek kapcsolódnak össze benne.

A kezdeményezés bebizonyította: a színház olyan alapvető közösségi élmény, amelynek minden magyar emberhez el kell jutnia, bárhol is éljen.

Kossuth Rádió, Rákóczi Szövetség / HE, Felvidék.ma