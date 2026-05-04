Felvidék.ma
Az utolsó játéknapon, jövő szombaton dől el a bajnoki cím sorsa a labdarúgó Fizz Ligában.

A listavezető ETO FC Győr és a címvédő Ferencváros között egy pont a különbség, az MLSZ versenybizottsága által elkészített program szerint így a két csapat a 33., azaz utolsó fordulóban egy időben játszik: a Győr Kisvárdán vendégeskedik, az FTC pedig a Zalaegerszeget fogadja.

Mivel a bronzérem megszerzésére még a Debrecen, a Paks és a ZTE is esélyes, e három együttes szintén május 16-án, ugyanebben az időpontban, 17.15-től játszik.

A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025/2026-os idényt.

A 33. forduló programja:
május 15., péntek
Nyíregyháza Spartacus FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 17.45
Puskás Akadémia FC-MTK Budapest 20.00

május 16., szombat
Kisvárda Master Good-ETO FC Győr 17.15
Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC 17.15
Diósgyőri VTK-Paksi FC 17.15
Debreceni VSC-Újpest FC 17.15

MTI/Felvidék.ma

