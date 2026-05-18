Nem kell aggódniuk a háztartásoknak a tavalyi fűtési elszámolás miatt

Nem kell aggódniuk a háztartásoknak amiatt, hogy óriási hátralékot kellene befizetni a tavalyi fűtési szezon elszámolása után, mivel érvényben voltak a maximált lakossági árak – közölte hétfőn a Szlovákiai Távhőszolgáltatók Szövetsége (SZVT). Ugyanakkor a 2025-ös év valamivel hidegebb volt, mint az előző kettő, 8-9%-kal több hőt használtak fel a háztartások.

„Hidegebb volt a 2025-ös év, ezért valamivel hosszabb volt a fűtési szezon, mint az előző kettő” – mondta Stanislav Janiš, a szövetség elnöke.

2025-ben átlagban 242 napig tartott a fűtési szezon az országban, 2024-ben 220 napig. Főleg a tavasz volt hűvösebb, és egyes régiókban csak június elején állították le végleg a távhőszolgáltatást.

Azonban a nagyobb fogyasztással nem egyenes arányban nőnek a háztartások kiadásai.

A távhő ára ugyanis két tételből áll össze, és 2025-ben is érvényesek voltak a szabályozott árak. „Aki a korábbi átlagfogyasztásának megfelelő fűtési előleget fizetett és nem fűtötte feleslegesen túl a lakást, annak nem kell számolnia jelentős hátralékkal” – szögezte le Janiš.

Hozzátette, a mostani elszámolást nem érinti az energiaár-támogatás megszűnése miatti drágulás, hiszen a tavalyi évi elszámolásról van szó.

A szövetség szerint a stabil árakhoz a távhőrendszerek (CZT) hatékonyságának növelése is hozzájárul.

„Ezek a rendszerek hatékonyak, környezetbarát és megbízható hő- és melegvíz-ellátást biztosítanak” – folytatta Janiš. A házkezelőségeknek május 31-ig kell kézbesíteniük a lakástulajdonosoknak az éves elszámolást, amely tartalmazza a 2025-ös fűtési és melegvíz-előállítási költségeket is.

TASR/Felvidék.ma