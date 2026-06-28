Karriertanácsadási program a Selye János Gimnáziumban

A CareerCompass – for the Future Professionals egy nemzetközi, Erasmus+ keretében megvalósuló pályaorientációs program.

Célja, hogy a középiskolás fiatalok támogatást kapjanak önismeretük fejlesztéséhez, a tudatos jövőtervezéshez és a munkaerőpiaci érvényesüléshez.

A program a nemzetközi együttműködésre épül, szlovákiai megvalósítója a TANDEM civil szervezet. A diákokat készségfejlesztő foglalkozások, kiadványok, tréningek, egyéni mentorálás, valamint egy speciális pályaorientációs kézikönyv segíti a megfelelő szakmai döntések meghozatalában. A program szorosan kapcsolódik a regionális szakmai kezdeményezésekhez, ötvözve a hagyományos mentorálást az innovatív karrier- és élettervezési módszerekkel.

A komáromi Selye János Gimnázium évek óta aktívan együttműködik a TANDEM nonprofit szervezettel, ezért Molnár Kriszta, a szervezet képviselője ezúttal is megszólította az iskolát a program kapcsán. Június 24-én Molnár Kriszta oldott hangulatú, interaktív pályaorientációs és önismereti előadást tartott az iskola dísztermében, amelyen bemutatta a programot a diákoknak.

Az esemény célja a tudatos jövőtervezés elősegítése, a tanulók erősségeinek feltérképezése és a munkaerőpiaci elvárások megismertetése volt.

A nonformális módszerekre épülő rendezvény segítette a diákokat céljaik tisztázásában a tanév végén.

„Óriási köszönet és elismerés a Selye Gimi másodikosainak és harmadikosainak, aki az évvégi hangulattal és a hőséggel együtt is jöttek velem a jövőjükről gondolkodni kicsit. Szó esett a pályaválasztással kapcsolatos szorongásról, önismeretről, pályaismeretről, munkaerőpiacról. Pénzről és értékről, a pályadöntések alakulásáról. Köszönöm mindenkinek, szeptemberben folytatjuk!” – fogalmazott Molnár Kriszta az eseménnyel kapcsolatban a közösségi oldalán.

SJG/Felvidék.ma