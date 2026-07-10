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Itt és Most

Pellegrini egyelőre nem költözik be az elnöki villába

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

Peter Pellegrini államfő nem beköltözik be a számára fenntartott elnöki villába – ezt újságírói kérdésre válaszolta az ankarai NATO-csúcsról hazafelé tartva, a repülőgépen tartott sajtótájékoztatóján. Döntését a társadalmi helyzettel magyarázza, szerinte az emberek nem fogadnák el az átköltözését. Ugyanakkor szerinte a nem hivatalos találkozókra lehetne használni a pozsonyi villát.

„Nem biztos, hogy mindig pozsonyi vagy Pozsony környéki lesz az államfő, ezért nagyon is van értelme a villa fenntartásának. De most mondják meg, válaszolják meg maguknak a kérdést, hogyan tálalnák ma, ha én beköltöznék” – mondta az újságíróknak.

Pellegrini felidézte, a kormányfő elleni merénylet után lett ismét kiemelt téma, hogy a három legfőbb közjogi méltóságnak állami rezidenciát bocsátanak a rendelkezésére.

Kiemelte, hogy még mindig nem jelölték ki végleg, melyik épület melyik közjogi méltóságot illeti. Ha az elnöki hivatal kapná meg a villát, reprezentatív célokra használná. „Fokozatosan elkezdhetnénk reprezentatív célokra, kisebb találkozókra használni ezeket az épületeket, egyébként erre alkalmas helyiségek is vannak bennük” – tette hozzá.

Szerinte a jövőben társadalmi konszenzusra van szükség ahhoz, hogy az államfő, a házelnök és a miniszterelnök a megbízatása idejére garantáltan biztonságos állami rezidenciát kapjon.

TASR/Felvidék.ma

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