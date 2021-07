A szlovák parlament épülete előtt pénteken reggel óta elégedetlen polgárok tüntetéssel adnak hangot a kormány intézkedéseivel szembeni tiltakozásuknak, egyebek mellett a kormány lemondását követelve.

A tüntetők jelszavai között szerepel a „Nem adjuk Szlovákiát!, de tiltakoznak a gyermekek koronavírus elleni oltása, a be nem oltottak hátrányos megkülönböztetése, valamint az oltás kötelezővé tétele ellen is. A tiltakozók egészen az épület bejáratáig jutottak, s miután be akartak hatolni az épületbe, a rendőrök és a rohamrendőrök könnygázt vetettek be ellenük, és igyekeznek szabaddá tenni a bejáratot.

A parlamentben ma tartja rendkívüli ülését, ahol a képviselők megvitatják azt a törvénymódosító javaslatot, mely a beoltottak előnyben részesítéséről szól például egyes üzemegységekbe való belépésnél.

A kormány közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló módosító javaslata feltételezi, hogy a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a járványügyi intézkedéseknél figyelembe veszi a digitális Covid-igazolványt. Ez igazolja, hogy tulajdonosa megkapta a koronavírus elleni oltást, negatív teszteredményt produkált, vagy már átesett a koronavírus-fertőzésen. A képviselők rövidített eljárásban döntenek a javaslatról.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny.sk)