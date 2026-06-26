Június 30-án ér véget az iskolai tanítás

Az iskolai tanítás hivatalosan június 30-án, kedden ér véget valamennyi iskolában, egyes intézmények azonban már pénteken vagy hétfőn, június 29-én átadják a bizonyítványokat diákjaiknak. A Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériumának kommunikációs és marketingosztálya közölte, hogy az iskolai tanítás befejezésének eltérő időpontját nem a tárca határozta meg.

A bizonyítványosztás eltérő dátuma abból adódik, hogy egyes iskolák – a május 8-ához kapcsolódó pótszabadság kivétele miatt, amely állami ünnep volt, de nem volt munkaszüneti nap, illetve más szervezési vagy üzemeltetési okokból – korábban fejezik be a tanítást a diákok számára.

Év végi bizonyítványt összesen 749 091 alap- és középiskolás diák kap, beleértve a speciális iskolák tanulóit is. Az oktatási tárca adatai szerint az alapiskolákban 522 022 tanuló veszi át év végi értékelését, a középiskolákban pedig 227 069 diák.

„Első alkalommal 61 757 alapiskolai elsős veszi át év végi bizonyítványát” – közölte az oktatási minisztérium.

A 2025/2026-os tanév végén a CVTI SR hivatalos adatai alapján 29 192 magyar tannyelvű alapiskolás és 9 206 magyar nyelven tanuló középiskolás kap bizonyítványt Szlovákiában. Alap- és középfokon ez összesen 38 398 diákot jelent. Az elsősök esetében a nyilvánosan közölt adatok szerint

több mint 3500 gyermek veheti át első bizonyítványát magyar tannyelvű alapiskolában a jövő héten.

A 2025/2026-os tanévben az oktatási minisztérium 68 630 alap- és középiskolai pedagógust tart nyilván. „Az iskolai szünidő idején a tanárok a Munka törvénykönyvében meghatározott mértékű rendes szabadságukat veszik ki. A nyári szünet egy részét ugyanakkor az új tanév előkészítésére, továbbképzésre, adminisztratív feladatokra és az iskola működésével összefüggő további munkaköri kötelezettségekre fordítják” – tette hozzá az oktatási minisztérium.

A diákokra júliusban és augusztusban nyári szünet vár. Az iskolapadokba szeptember elején térnek vissza, ekkor kezdődik a 2026/2027-es tanév.

SZE/Felvidék.ma/TASR