A digitális nomád életforma már nem csupán influenszerek vagy startup-alapítók kiváltsága.

A megfelelő tudással és szakmai felkészültséggel egyre több magyar számára válik elérhetővé az a lehetőség, hogy szabadabban alakítsa a mindennapjait és a munkavégzés helyszínét.

A TanfolyamGURU tapasztalatai szerint több olyan szakma is létezik, amely kifejezetten alkalmas távmunkára vagy szabadúszó karrier építésére.

A szabadság tanulható: a modern online képzésekkel helyfüggetlen karrier építhető

Néhány éve még kevesen gondolták volna, hogy valaki egy tengerparti kávézóból, egy hegyi faházból vagy akár egy vidéki kisvárosból is teljes értékű munkát végezhet egy nemzetközi cég számára. Ma azonban egyre többen választják a helyfüggetlen munkavégzést, és építenek olyan karriert, amelyet internetkapcsolattal gyakorlatilag bárhonnan folytathatnak.

A digitális nomád életforma már nem csupán influenszerek vagy startup-alapítók kiváltsága. A megfelelő tudással és szakmai felkészültséggel egyre több magyar számára válik elérhetővé az a lehetőség, hogy szabadabban alakítsa a mindennapjait és a munkavégzés helyszínét.

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mti/Felvidék.ma