Egyetemek börzéje a Selye János Gimnáziumban

Június 23-án a Selye János Gimnáziumban ismét megrendezésre került a már hagyománnyá vált egyetemi börze. Az esemény célja felvilágosítást adni az egyetemi tanulmányokról, felvételi kritériumokról és a főiskolás életről, illetve segítséget nyújtani azon harmadik évfolyamos tanulóknak – öt osztály 122 diákjának –, akik még nem határozták el, merre, milyen irányban szeretnék folytatni tanulmányaikat.

Az idei börzén négy egyetem:

a komáromi Selye János Egyetem, a pozsonyi Comenius Egyetem, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, a győri Széchenyi István Egyetem, valamint a Pozsonyi Magyar Szakkollégium, a Diákhálózat és a Szabó Kálmán Tehetségprogram mutatkozott be.

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai, ill. Tanárképző Karanák tanulmányi programjait Doc. RNDr. Filip Ferdinánd, PhD., PaedDr. Nagy Alexandra, PhD. dékányhelyettesek és Mgr. Ulbrik Zoltán ismertették. Rámutattak arra is, hogy az egyetem egyik nagy előnye, hogy a magyar nyelvű tanulmányok mellett a teljes körű ügyintézés is magyar nyelvű, valamint az, hogy a nappali tagozatos hallgatók tandíjmentesen végezhetik el a képzéseket. PaedDr. Petheő Attila, PhD. a Református Teológiai Kar tanulmányi kínálatát – missziológia, diakónia, szociális gondoskodás, református teológia – mutatta be a diákoknak.

A pozsonyi Comenius Egyetem Matematika, Fizika és Informatika Karáról PaedDr. Kozánek Tünde, PhD. érkezett. Ismertette a felvételi eljárásokat, tájékoztatást nyújtott a szálláslehetőségekről és nem utolsósorban a színes diákéletről.

A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának munkáját Hajabács Zsuzsa doktorandusz hallgató prezentációja tette életszerűvé. Elmondta, hogy a tanulás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a diákélet megszervezésére és a különböző projektekbe való bekapcsolódásra. Felhívta a figyelmet az újonnan nyílt szakokra is.

A győri Széchenyi István Egyetemen működő szakokról, képzésekről Horváth Nóra és Őri Viktória pályaorientációs szakreferensek adtak elő a tanulóknak. Fontos információkat tudhattak meg nemcsak a jelentkezéssel kapcsolatban, hanem a külföldi diákoknak szükséges pontrendszerről is.

A Pozsonyi Magyar Szakkollégium képviseletében Kontra Martin Róbert alelnök és Tornóczi Benedek felvázolták a szakkollégiumi élet pozitív oldalait, és ismertették a felvételi kritériumokat.

A Diákhálózat működéséről Nagy Anikó a Diákhálózat programkoordinátora és Horváth Norbert alelnök számoltak be.

Idén első alkalommal hallhattak tanulóink a Szabó Kálmán Tehetségprogramról,

melynek főkoordinátora, Kocsis Eszter, elmondta, hogy a program célja segítséget nyújtani a továbbtanulás terén olyan középiskolás diákoknak, akik anyagi okokból elesnének ettől a lehetőségtől. Az ösztöndíjprogram három pilléren alapul: anyagi és szakmai támogatás, valamint a mentorprogram.

Az egyetemek bemutatkozása után diákjainknak lehetőségük volt egyenként vagy kisebb csoportban, bővebben informálódni az általuk érdekesnek talált szakokról.

PaedDr. Matus Alica/Felvidék.ma