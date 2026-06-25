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Folytatódik a határon átnyúló együttműködés a Rába–Duna–Vág térségében

BN
BN
Fotó: TTSK

A határon átnyúló együttműködés kézzelfogható előnyöket biztosít a határ mentén élők számára, ezért a Nagyszombat Megyei Önkormányzat aktívan fejleszti kapcsolatait a szomszédos régiókkal. Ennek jegyében került sor a megyei hivatal épületében a magyarországi Győr-Moson-Sopron vármegye vezetésének első hivatalos látogatására. A delegációt Győr-Moson-Sopron vármegye közgyűlésének elnöke, Hámori György, valamint alelnöke, Ivanics Ferenc képviselte. A felek megerősítették elkötelezettségüket a hosszú évek óta fennálló szoros együttműködés folytatása mellett.

A kétoldalú tárgyalásokat követően ülésezett a  Rába – Duna – Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (ETT) közgyűlése is. A testület döntött a szervezet következő két évre szóló vezetéséről: elnökké Nagyszombat megye elnökét, Jozef Viskupičot választották, míg társelnökké Hámorit Györgyöt.

A jelenlegi elnök, Popovics György megbízatása 2026. június 30-ig tart.

Fotó: TTSK

„Örülök, hogy a Nagyszombat Megyei Önkormányzat székhelyén ismét üdvözölhettük partnereinket Pozsony és Nyitra megyéből, valamint Magyarországról. Kapcsolataink a kölcsönös tiszteleten és a határ menti térségek fejlődését szolgáló közös jövőképen alapulnak. Bízom benne, hogy továbbra is olyan lépéseket teszünk, amelyek konkrét előnyöket hoznak az emberek számára a határ mindkét oldalán. Ebben kulcsszerepe lesz a Kisprojekt Alapnak”

– nyilatkozta a tanácskozást követően Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

Fotó: TTSK

A közgyűlés a vezetőség megválasztása mellett megerősítette tisztségében Vasi Emmát, aki 2016 óta tölti be az ügyvezető igazgatói posztot. Újraválasztása a tagság bizalmát, valamint a szervezet működésének és eredményeinek stabilitását tükrözi.

„A tapasztalt vezetők megválasztásával garantáljuk azt a szakmai színvonalat, amely közös tevékenységeinket jellemzi. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy továbbra is olyan célokat kívánunk megvalósítani, amelyek elősegítik Dél-Szlovákia és a szomszédos Magyarország fejlődését. Meggyőződésem, hogy a közeljövőben új kezdeményezések előtt nyitjuk meg az utat, amelyek kiemelten fontosak a helyi közösségek számára”

– hangsúlyozta a személyi változásokkal és a jövőbeli tervekkel kapcsolatban Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke.

BN/Felvidék.ma/TTSK

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