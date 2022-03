Slezák Erika közismert nótaénekes körökben. Nemcsak énekel, szervez, de a tehetségeket is felkarolja, jelenleg is többen fejlődnek a szárnyai alatt, hiszen fellépési lehetőséget biztosít a fiataloknak, akik ezzel tapasztalatot szereznek és bátrabban állnak a közönség elé. Most egy, a Felvidéken egyedinek számító kezdeményezésen dolgozik.

A nagyfödémesi Magnólia Trió Polgári Társulás és Feketenyék község szervezésében a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával megszervezi az első Nemzetközi Dankó Pista Nótástalálkozót, amelyet magyarországi mintára álmodott meg. A találkozóra már lehet jelentkezni, amatőr, kezdő énekesek jelentkezését várják a szervezők.

Ez egy olyan találkozó, amilyet Magyarországon már évek óta több helyszínen is rendszeresen megrendeznek – mondja Slezák Erika. „Több ilyenen vettem részt, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem ezeken a nótástalálkozókon.“

A felvidéki találkozó Feketenyéken lesz június 18-án. Maximum 30 énekes kap lehetőséget a Nemzetközi Dankó Pista Nótástalálkozón, erre egy adatlap kitöltésével lehet jelentkezni, ami itt érhető el.

Már vannak jelentkezők, tudjuk meg a szervezőtől. „Sajnos csak korlátozott számban tudjuk fogadni az amatőr és a kezdő énekeseket, mivel 5 órától tartjuk a gálát, amelyen ismert nótaénekesek lépnek fel, Kosáry Judit, Cséfalvay Zsolt, Jalsovszky Mónika, Nagy Attila, Wurczer Péter és a szervező, Slezák Erika. A zenét Mezei Zsolt és zenekara szolgáltatja a nap folyamán. Ezidáig van jelentkezőnk a Felvidéken kívül Magyarországról és Erdélyből, Kolozsvárról is, amit nagy sikerként könyvelhetünk el.“

„Az ilyen találkozókon tanultam meg zenekarral együtt énekelni, mivel előtte csak zenei alapra énekeltem. Amikor elmentem ilyen fellépésre, kezdők között voltam, ha véletlenül nem is volt teljesen jó az előadás, nem éreztem magam rosszul, hogy ez most nem sikerült, mivel a többiek előadása sem volt jobb, vagy rosszabb. Ott kezdtem, mielőtt a klasszikus értelemben vett nótaesten felléptem volna, ilyen találkozókon gyakoroltam. Láttam a technikát, mi a jó és mi nem az.

Tapasztalatot gyűjtöttem, hogy magabiztos legyek, hiszen rá kell hangolódni a zenekarra, velük együtt kell dolgozni egy-egy élő cigányzenés nótaesten. Azt gondolom, hogy ezek a találkozók másoknak is segíthetnek, hogy elinduljanak a nótaéneklés felé“ – mondta el Slezák Erika.

A nóták hungarikummá váltak, méltán, hiszen visszaadják a magyar ember lelkiségét – vallja Slezák Erika. „Sokan, amikor magyar nótát hallgatnak, jobban érzik a kötődést a magyar nemzethez, ezért is fontos, hogy felkaroljuk a felvidéki magyar tehetségeket. Ez nem verseny lesz, hanem olyan megmérettetés, amiből mindenki csak tanulhat, tapasztalatokat szerezhet, még a profi énekesek is. A kezdők ezzel bekerülhetnek a nótaénekesek körébe, ismeretséget szerezhetnek, hogy más fellépési lehetőséget is kapjanak. Az a célom, hogy legyenek olyan nótaénekesek nálunk is, akik továbbviszik ezt a műfajt. Ehhez hozzájárult már a Csemadok által szervezett magyarnóta-énekesek országos Őszirózsa versenye is, de mi nem versenyt tartunk, bízunk azonban abban, hogy az itt fellépők magabiztossá válnak és elmennek az Őszirózsára, vehetjük úgy, hogy felkészítjük őket a megmérettetésekre. Nem mellékesen a régi ismerősök ott találkozhatnak és örülhetünk annak, hogy mások megmutathatják tehetségüket” – nyilatkozta Slezák Erika nótaénekes, szervező.

(Neszméri Tünde/Felvidék.ma)