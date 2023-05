Az Ipolyság ékességeként is számon tartott Honti Kálvárián az utóbbi években jelentős felújítási munkálatokat végeztek. A stációk restaurálása, a központi keresztek megújítása mellett a környezet is megszépült. A stációkat összekötő ösvény rendbetétele és karbantartása folyamatos önkéntes tevékenység eredményeként valósulhat csak meg. Ebben kérik most a lakosok segítségét.

Már korábban beszámoltunk a felújítás mozzanatairól, a tavasz és a jó idő beálltával a növényzet vegetációja is újraindult. Szükséges a fű lenyírása, a növényzet rendbetétele.

„A munka nagy részét már elvégeztük, a szakrális helyhez méltó a felújított kálváriánk. Most már csak a karbantartással kell törődnünk. Ez segítőkész összefogással jöhet létre” – fogalmazott Keresztes Ilona, a szakrális hely rendbetételének kezdeményezője.

Ennek értelmében május 13-án, 8.30 kezdettel brigádot szerveznek a kálvárián. Elsődleges céljuk a fű lenyírása gépi fűnyíróval illetve kézi módszerrel kaszákat használva.

A kezdeményezők várják az önkéntesek jelentkezését a megfelelő segédeszközökkel egyetemben. Főleg férfi önkéntesekre számítanak, azonban az ügyes női kezekre is szükség lesz a lenyírt fű összegereblyézésénél.

Az elmúlt időszakban számos hasonló brigádot szerveztek már a szakrális hely rendbehozatala érdekében. A stációk felújítása mellett közös erővel készítették el az elmélkedést és a pihenést is szolgáló padok elhelyezését a sétány mentén. A sétány egyes szakaszait elkülönítő orgonabokrokat is megnyírták. Fokozatosan kitisztították a burjánzó növényzettől a kálvária alján lévő nagyobb területet. Új kapu és kerítés is készült.

Sok órányi, napnyi önkéntes munka eredményeként szépült meg a hely. Mindez a város lakosságának, a katolikus közösségének összefogását hirdeti.

A tavaszi rendbetételre szükség van, mivel május 14-én, 16.00 órai kezdettel keresztutat tartanak a testvéri szeretet megújításáért a Honti Kálvárián. A tervek szerint minden hónapban az adott szándékért tartanának keresztutat. Júniusban a papi és szerzetesi hivatásért szervezik a következőt.

Hasonló kereszutat tartottak többek között halottak napjához kötődve, amelyet az elhunyt szeretteinkért ajánlottak fel.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)