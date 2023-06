Az illegális migránsok számának emelkedése volt a témája Hamran István országos rendőrfőkapitány mai komáromi sajtótájékoztatójának, amelyre a határ menti település polgármestere, Keszegh Béla hívta meg. A tájékoztatón elhangzott: a migráció Európai Uniós probléma, a schengeni külső határok védelme lenne a fontos.

Keszegh Béla polgármester hangsúlyozta, az állami és a városi rendőrség szorosan együttműködik a helyzet kezelése, a polgárok biztonsága érdekében, emellett azonban fontosnak tartja, hogy első kézből tájékoztassák a lakosokat, mivel számos hamis információ kering a bevándorlókkal kapcsolatban. Kijelentette: a migránsok számára Szlovákia tranzit ország, az esetek többségében csak áthaladnak a településeinken, nem maradnak itt.

Hamran szerint álhír volt, hogy Komáromban migránsok zaklattak egy nőt

Az országos rendőrfőkapitány elmondta, többek között azért is fogadta el a mai sajtótájékoztatóra való meghívást, mivel a napokban épp Komáromban jelentek meg olyan hírek, hogy migránsok zaklattak egy nőt. „Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy milyen könnyen befolyásolható a közvélemény” – fogalmazott Hamran, aki részletesen beszámolt a komáromi esetről, amelyet a rendőrség nyomozása során feltárt.

Ezek szerint a közösségi hálón Etheykatz Tímea nevű felhasználó azt írta, hogy egy háromfős migránsokból álló csoport kergetett egy nőt Komáromban, aki végül bemenekült előlük egy közeli üzletbe, és hívta a rendőrség segélyhívószámát. A nő a Határőr utcán lett figyelmes a három migránsra, akiket le akart fotózni a telefonjával. Az idegenek ezt látva a nő felé indultak, aki erre beszaladt a közeli elektrotechnikai boltba, ahol elmondta, úgy érezte, mintha követték volna a migránsok. A rendőrségi kivizsgálás során kiderült, hogy a bevándorlók nem viselkedtek irányába fenyegetően, sőt még csak hozzá sem szóltak. A bolt személyzetétől segítséget nem kért, a migránsok pedig az üzletbe be sem léptek, hanem a főúton továbbhaladtak. A nyomozás során az is kiderült, a nő volt az, aki követte a migránsokat és közben végig telefonbeszélgetésben volt Etheykatz Tímeával.

A rendőrfőkapitány szerint az ilyen eseteket szándékosan manipulatív formában teszik közzé a közösségi hálón, hogy a lakosokat megfélemlítsék.

„Ezért tartom nagyon fontosnak, hogy az ilyen és ehhez hasonló esetekről beszéljünk”

– jelentette ki Hamran, aki hozzátette, az elmúlt két évben egyetlenegy bűncselekményt sem követtek el illegális bevándorlók Szlovákiában. „Nem viselkednek agresszívan és a rendőrség egyetlen esetet sem regisztrált, amely alátámasztaná, hogy fenyegetőek, veszélyesek lennének az állampolgárokra” – jelentette ki.

Olcsó politikai kampánynak használják a témát a vezető politikusok is

Hamran emellett aggasztónak tartja, amiért a szlovák parlament tagjai is számos dezinformációt terjesztenek az illegális migránsokkal kapcsolatosan, amelyeknek semmi valóságalapja nincs. Véleménye szerint olcsó politikai kampányra használják a politikusok ezt a témát. Külön reagált a volt belügyminiszter, Denisa Saková kijelentéseire, aki megoldásként azt javasolta, hogy Szlovákia vegye fel a kapcsolatot Magyarországgal és próbálja meg elérni, hogy fogadjanak be tőlünk migránsokat. „Biztos nem tud róla Saková, hogy számos alkalommal egyeztettünk a magyar féllel, belügyminiszteri szinten is. A magyarok álláspontja érthető és világos: nem vesznek át illegális migránsokat és erre megvan az okuk” – fogalmazott a rendőrfőkapitány, aki hozzátette: a szlovák-magyar rendőri kapcsolatok még soha nem voltak ilyen jók, ő maga pedig személyes kapcsolatot ápol Balogh János országos rendőrfőkapitánnyal is. Elmondta, márciusban vehette át a Szent György Érdemjelet, amelyet kifejezetten a magyar határra nehezedő migrációs nyomás felszámolásában nyújtott segítségéért adományozott Pintér Sándor belügyminiszter.

Lehetetlen lezárni a szlovák-magyar határt

A szlovák rendőrfőkapitány kijelentette, lehetetlen lezárni, illetve ellenőrzés alá vonni a szlovák-magyar határt. „Lehetetlen és értelmetlen. Nemcsak a humánerőforrások hiánya miatt, de az uniós jogszabályok sem teszik lehetővé” – mutatott rá Hamran, aki magyarázatul elmondta, a magyar és szerb határt 175 kilométer hosszan 5 méter magas kerítéssel, különböző biztonságtechnikai módszerekkel napi ezer rendőr őrzi, váltásban mintegy 4000. „A szlovák-magyar határ 655 kilométer hosszan húzódik, ebből durván 500 kilométer zöldhatár, 35 határátkelőhellyel, 106 vasúti és 2 vízi határátkelő. Emellett a schengeni egyezmény sem engedi meg a határellenőrzéseket. Világosan előírja, hogy a tagországok védelmük érdekében csak utolsó lehetőségként vezethetik be azt, amennyiben külső veszély fenyegetné őket” – mondta.

Hamran hangsúlyozta: m a Szlovákia nem vezethet be határellenőrzéseket, az illegális migráció nem ok rá.

Szerinte a schengeni övezet külső határait kell lezárni, ugyanis a tagországok már tehetetlenek a beérkező migránsokkal szemben. Kiemelte, ahogy az egyes tagországok között is szoros az együttműködés, úgy az egyes megyék között is az: a Szlovákia déli határait érintő súlyosbodó migrációs terhelésben az ország számos helyéről érkeznek szolgálatra rendőrök, lovasrendőrök.

A rendőrfőkapitány elmondta, ma már 200-szor több nő érkezik bevándorlóként, mint két éve, leginkább családegyesítés céljából érkeznek Európába. Arról is beszélt, hogy a bevándorlókat nem zárhatják fogdába (jogellenes lenne), és mivel többségük szíriainak mondja magát, nem is utasíthatják ki őket, hiszen háborús országba nem küldhetik őket vissza, más országok pedig nem fogadják be őket, hiszen ez is önkéntes alapon működik. Hamran kitért arra is, a Szlovákiába érkezők migránsok mintegy 20 százaléka nem Szíriából érkezik – ezt külső jegyek alapján, illetve tolmács segítségével meg tudják állapítani.

(Szalai Erika)