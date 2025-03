Eljutni a böjtig – a Református Újság márciusi lapajánlója

Megjelent a Református Újság gyülekezeti tájékoztató márciusi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

A tájékoztató részben az előttünk álló böjti időszakra készítik fel az olvasókat. Eljutni a böjtig címmel Csomay Árpád írása olvasható a címlapon. Az arc, a tekintet csukott szájjal is üzen, beszél, sőt néha kiált is akár – kezdi jegyzetét Fábián Tibor.

A márciusi lapszámban is számos gyülekezet életébe pillanthatunk be a beszámolók, összegzések által. Pozbán ökumenikus istentiszteletet tartottak. Februárban is tevékeny volt a pozsonyi gyülekezet, erről tanúskodik a közölt összefoglaló.

Bemutatkozik a Cantata Domino kórus és zenekar. Felvidék-szerte zenei alkalmaikkal dicsérik az Urat. Az ökumenikus imahét során számos alkalomra került sor Szepsiben. Ungmogyoróson jótékonysági koncert volt. A koncert célja az volt, hogy segítse a nemrégiben elhunyt lelkipásztor és szolgatársnő, Agócs Galgóczy Tímea családját, ahol három gyermek maradt árván édesanyjuk távozásakor.

Mente Sándor Veronika a Házasság hete alkalmából osztja meg a gondolatait az olvasókkal. Búza Zsolt egy hetvenöt évvel ezelőtti lelkészfeleség levelezésének nyomába ered.

Egyházmegyei presbiteri konferenciát tartottak Kassán. Az Abaúj-Tornai Református Egyházmegye 2025. január 26-án presbiteri konferenciát szervezett az egyházmegye presbiterei és gondnokai számára. A Kassai Főpolgármesteri Hivatal előadótermét megtöltötte a 170 résztvevő.

A Kárpát-medence reformátussága rovatban ezúttal Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület emeritus püspökét mutatja be. Interjú formájában tekintik át a rendkívüli életpályáját.

Debrecenben szervezik meg a Magyar Református Egység Napját májusban. A Kárpát-medencei magyar református részegyházak alkotmányjogi egységét 2009. május 22-én mondták ki Debrecenben. Azóta a világ számos pontján élő magyar reformátusok évről évre megünneplik az összetartozásukat. Az idei rendezvénynek ismét a cívisváros ad otthont, ezúttal május 24-én. A Kárpát-medencei református egyházmegyék küldöttei három napon át, február 10–12. között a berekfürdői Megbékélés Háza konferencia-központban egyeztettek az ünnepi esemény előkészületeiről.

Folytatódik a Csoma László emlékeit összegző Emlékezz vissza… című sorozat. A márciusi lapszámból sem hiányozhat a bibliaolvasó vezérfonal, valamint az eseményajánló. A Bábel tornyáról is több érdekességet olvashatunk a gyülekezeti tájékoztatóban.

Pásztor Péter/Felvidék.ma