A szlovák kormány világpolitikája

A négy világtáj politikát szorgalmazza a kormány – jelentette ki a kormány csütörtöki ülése után Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter. Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter még az ülés előtt arról nyilatkozott, intenzívebb együttműködést képzel el az Európai Unión belül.

Kaliňák leszögezte, Üzbegisztán Közép-Ázsia kapuja. „Az ottani országok rendkívüli fejlődésen mennek keresztül, emellett ásványi kincsekben gazdagok, és ezekhez mi is kedvező áron juthatunk hozzá” – közölte.

Azt is megjegyezte, Szlovákiára partnerként tekintenek ezek az országok az együttműködés és a technológiai fejlesztések terén. Kaliňák hozzáfűzte, Szlovákiának a Kelettel is kereskednie kell. „Ezen a téren vannak forrásaink és megfelelünk a feladatra, hiszen Szlovákia több állam infrastrukturális fejlesztésében is részt vett” – véli. A belügyminiszter csütörtökön kijelentette, Szlovákiának intenzívebben kellene együttműködnie az európai uniós tagállamokkal, de érthető, hogy más piacokat is próbál keresni.

TASR/Felvidék.ma