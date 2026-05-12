Szentpéteren jelentettek be 50 millió eurós támogatást kultúrházak és műemlékek felújítására

Május 12-én délután a szentpéteri községi hivatal házasságkötő termében tartott sajtótájékoztatón jelentette be a környezetvédelmi és a kulturális tárca, hogy jelentős kulturális beruházásokat támogatnak országszerte. A Komáromi járásban fekvő településen a helyi Zichy-kastély felújítása is a kiemelt projektek között szerepelt.

A Nyitra megyei, Komáromi járásbeli Szentpéteren tartott sajtóeseményen jelentette be Tomáš Taraba (SNS) miniszterelnök-helyettes és környezetvédelmi miniszter, hogy 50 millió eurót osztanak szét csaknem ötven város és község között kultúrházak korszerűsítésére. A tárcavezető szerint ez történelmi léptékű, egyszeri támogatásnak számít az infrastrukturális fejlesztések között.

Taraba elmondta: a környezetvédelmi minisztérium modernizációs alapjából olyan beruházásokat akarnak támogatni, amelyek az ország legelhanyagoltabb térségeibe jutnak el. Úgy fogalmazott, a kultúráról szóló országos vita gyakran csak a pozsonyi intézmények és szereplők körül forog, miközben a helyi kultúrházak állapotáról alig esik szó, noha sok településen súlyos gondot jelent azok fenntartása és felújítása. Szerinte évtizedek óta nem jutott elegendő pénz ezekre az épületekre, pedig sok helyen már nem egyszerű szépészeti munkákra, hanem tetőjavításra, fűtéskorszerűsítésre és átfogó rekonstrukcióra van szükség.

A miniszter hangsúlyozta: a támogatást az ország szinte minden régiójába eljuttatják, ugyanakkor megjegyezte, hogy a Pozsony megyéből ezúttal egyetlen önkormányzat sem szerepel a kedvezményezettek között. Mint mondta, azok a települések jártak sikerrel, amelyek előkészített projektekkel érkeztek. Hozzátette azt is, hogy

a közeljövőben egy még szélesebb körű pályázatot is megnyitnának, amelybe akár könyvtárak, galériák és színházak is bekerülhetnek, feltéve, hogy az épület tulajdonosa közjogi szereplő, elsősorban önkormányzat.

A sajtótájékoztatón Martina Šimkovičová (SNS-jelölt) kulturális miniszter is felszólalt. Köszönetet mondott Tarabának, amiért a környezetvédelmi tárca megnyitotta ezt a lehetőséget a kulturális infrastruktúra előtt, és úgy fogalmazott: ötven kultúrház kaphat most esélyt arra, hogy megújuljon. Rámutatott, hogy a kormány kihelyezett ülései során a kabinet tagjai saját szemükkel is láthatják, milyen állapotban vannak ezek az épületek. Szerinte a kultúrház sok településen az egyetlen olyan hely, ahol a község közössége egy fedél alatt összejöhet, legyen szó bálról, előadásról, beszélgetésről vagy nevelési-oktatási eseményről.

A miniszter arra is kitért, hogy a kulturális tárca a Művészeti Alapon keresztül más módon is igyekszik segíteni ezeket az intézményeket. Elmondása szerint már több mint kilencven kérelmet bíráltak el, összesen több mint másfél millió euró értékben, például székekre, világításra, bútorzatra vagy hangtechnikára. Úgy vélte, a két minisztérium közötti együttműködés lehetővé teszi, hogy egyszerre az épületek állapotán és a bennük folyó kulturális élet feltételein is javítsanak.

A helyszínt adó Szentpéter polgármestere Hamran Tibor (független) a Zichy-kastély felújítását a község történelmi mérföldkövének nevezte. Beszédében kiemelte:

a projekt nem csupán egy műemlék épület helyreállításáról szól, hanem a közösségi élet, a kultúra és a turizmus jövőjébe való befektetésről is.

A polgármester szerint a benyújtott terv több mint 90 százalékos energiamegtakarítást eredményezhet a jelenlegi állapothoz képest, és modern környezetbarát megoldásokat is tartalmaz, köztük zöldtetőt, esőkertet és megújuló energiaforrásokat.

A kérdések között szóba került a Matica slovenská komáromi épületének sorsa is. Taraba azt mondta, vizsgálni kell, hogy az adott intézmény jogi státusza lehetővé teszi-e a részvételt a következő pályázatokban, mivel a támogatásoknál alapfeltétel a közjogi jogállás. Ugyanakkor jelezte, hogy ha megfelelő konstrukció található, például önkormányzati együttműködéssel, akkor keresni fogják a segítség lehetőségét.

A miniszter egy kérdésre válaszolva Magyarországot is példaként említette a műemléki felújítások területén. Úgy fogalmazott, a magyar szabályozás és a műemlékvédelem gyakorlata egyszerűbb és kevésbé bürokratikus, inkább arra összpontosít, hogy az épületek mielőbb megújuljanak és használhatóvá váljanak. Martina Šimkovičová ehhez kapcsolódva arról beszélt, hogy Szlovákiában is egyszerűbbé kellene tenni a kulturális műemlékek felújításának feltételeit.

