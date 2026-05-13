Elkezdődött a Bukaresti Kilencek ülése

Peter Pellegrini államfő részvételével elkezdődött a bukaresti Cotroceni-palotában a Bukaresti Kilencek (B9) és az északi államok csúcstalálkozója. Ez a júliusi ankarai NATO-csúcs előtti fontos, egyeztető találkozó – tájékoztatott a TASR kiküldött tudósítója.

A B9-ek csoportja 2015-ben jött létre, Szlovákia, Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország és Románia alkotja – az egykori keleti blokkba tartozó, ma EU- és NATO-tagállamok. A csúcstalálkozón jelen vannak az északi államok, Dánia, Finnország, Svédország, Norvégia és Island vezetői is.

A találkozón a román és a lengyel államfő, Nicușor Dan és Karol Nawrocki elnököl, a fő téma a transzatlanti térség biztonságához való hozzájárulás és a NATO keleti szárnyának megerősítése.

Jelen van például Petr Pavel cseh államfő, Mark Rutte NATO-főtitkár, Alexander Stubb finn elnök, Thomas DiNanno amerikai külügyminiszter-helyettes és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.

A B9-ek eddig két találkozót tartottak Szlovákiában, 2019-ben Kassán Andrej Kiska, 2023-ban pedig Pozsonyban Zuzana Čaputová államfő védnöksége alatt.

TASR/Felvidék.ma

