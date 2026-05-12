A kisebbségi nyelveken folytatott hivatali kommunikációt javítaná a belügy
A kisebbségi nyelveken folytatott hivatali kommunikációt javítaná a belügy

A belügyminisztérium szerint javítani kell a nemzeti kisebbségek nyelvén folytatott hivatali kommunikációt. Együttműködési megállapodást írt alá a belügyminisztérium és a kisebbségi kormánybiztos hivatala.

A megállapodás célja a nemzetiségek helyzetének és védelmének javítása – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Matej Neumann, a belügyminisztérium szóvivője.

„Megállapodtunk, hogy olyan lépéseket teszünk, amelyek segíthetnek abban, hogy az emberek az anyanyelvükön is intézhessék hivatalos ügyeiket azokon a településeken, ahol nagyobb számban élnek a nemzeti kisebbségekhez tartozó lakosok.

Célunk, hogy az emberek könnyebben eligazodjanak a hivatalokban, és a kommunikáció természetesebb és érthetőbb legyen” – mondta Lucia Kurilovská, a belügyminisztérium államtitkára, aki aláírta a megállapodást.

Az intézmények közötti együttműködés szól például a hivatalos táblákról, a nyomtatványok vagy dokumentumok lefordításáról, a kisebbségek szóbeli és írásbeli kommunikációjának egyszerűsítéséről, vagy a szakmai terminológia egységesítéséről.

TASR

