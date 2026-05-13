Június 15-ig lehet elektronikus úton választói igazolványt kérni

Június 15-ig kérhet elektronikus úton vagy levélben választói igazolványt az, aki a népszavazás napján nem az állandó lakhelyén szeretne szavazni. Személyesen egészen július 3-ig, tehát még a július 4-i népszavazás előtti napon is lehet kérni az önkormányzatnál. Az igazolvánnyal bárhol az országban lehet szavazni – tájékoztatott a honlapján a belügyminisztérium.

Igazolványt levélben, e-mailben és a slovensko.sk oldalon a község elektronikus postafiókjába küldve lehet kérni. Az önkormányzat három munkanapon belül, ajánlott levélben küldi el az igazolványt a megadott címre.

Személyesen is lehet igazolványt kérni, a községek általában azonnal kiállítják, de csak május 20-tól, a törvény szerinti 45 nappal a választás előtt.

A kétkérdéses referendum július 4-én lesz, reggel 7-től 22 óráig lehet szavazni. Két kérdésről dönthet a lakosság, az egyik az életjáradékok, például Robert Fico kormányfő életjáradékának eltörlése, a másik a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozása.

A népszavazást Peter Pellegrini államfő írja ki, ha azt legalább 350 ezer állampolgár támogatta az erre vonatkozó petíció során. A választási ciklus lerövidítésére vonatkozó kérdésről nem lesz népszavazás, mivel az az államfő szerint nincs összhangban az alkotmánnyal. A népszavazást a parlamenten kívüli Demokrati kezdeményezte. A párt közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a harmadik kérdés kihagyása miatt.

TASR/Felvidék.ma