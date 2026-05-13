Home Itt és Most Június 15-ig lehet elektronikus úton választói igazolványt kérni
Itt és Most

Június 15-ig lehet elektronikus úton választói igazolványt kérni

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (TASR)

Június 15-ig kérhet elektronikus úton vagy levélben választói igazolványt az, aki a népszavazás napján nem az állandó lakhelyén szeretne szavazni. Személyesen egészen július 3-ig, tehát még a július 4-i népszavazás előtti napon is lehet kérni az önkormányzatnál. Az igazolvánnyal bárhol az országban lehet szavazni – tájékoztatott a honlapján a belügyminisztérium.

Igazolványt levélben, e-mailben és a slovensko.sk oldalon a község elektronikus postafiókjába küldve lehet kérni. Az önkormányzat három munkanapon belül, ajánlott levélben küldi el az igazolványt a megadott címre.

Személyesen is lehet igazolványt kérni, a községek általában azonnal kiállítják, de csak május 20-tól, a törvény szerinti 45 nappal a választás előtt.

A kétkérdéses referendum július 4-én lesz, reggel 7-től 22 óráig lehet szavazni. Két kérdésről dönthet a lakosság, az egyik az életjáradékok, például Robert Fico kormányfő életjáradékának eltörlése, a másik a Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozása.

A népszavazást Peter Pellegrini államfő írja ki, ha azt legalább 350 ezer állampolgár támogatta az erre vonatkozó petíció során. A választási ciklus lerövidítésére vonatkozó kérdésről nem lesz népszavazás, mivel az az államfő szerint nincs összhangban az alkotmánnyal. A népszavazást a parlamenten kívüli Demokrati kezdeményezte. A párt közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a harmadik kérdés kihagyása miatt.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Bírálja az SNS az üdülési utalványok megszüntetésének tervét

Nyitra megye pályázatot hirdet a járóbeteg-ellátó rendelők fejlesztéséért

Kisiskolák, nyelvhasználat, Krasznahorka és magyar adások is napirenden...

Gubík: Dankóval kvittek vagyunk

A kisebbségi nyelveken folytatott hivatali kommunikációt javítaná a...

Fico: Európának erősebbnek kell lennie, a NATO a...

A Hlas is azt akarja, hogy népszavazással lerövidíthető...

Pozsonyban az osztrák államfővel tárgyalt a szlovák kormányfő

Orosz Örs: koncepciós eljárás épült a „Felvidék” szó...

Pellegrini bízik a jó kapcsolatokban Magyarországgal

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma