Trefort Ágoston-emléktáblát avatnak Homonnán

Pásztor Péter
Május 28-án, csütörtökön a Homonnai Városi Kulturális Központ épületében rendezik meg az „Adjuk vissza városunknak a szülötteit!” című szimpóziumot, amely Trefort Ágoston (1807–1888) emléke előtt tiszteleg.

A rendezvényt a Csemadok Homonnai Alapszervezete és a Homonnai Városi Kulturális Központ szervezi, társszervezőként pedig a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács is részt vállal benne.

A program központi eseménye Trefort Ágoston emléktáblájának ünnepélyes leleplezése lesz, amelyet a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács állít.

Az ünnepi laudációt Mészáros András mondja, az eseményen jelen lesz Kocsis Károly, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke is.

A szakmai program során előadások idézik fel Trefort Ágoston életét, munkásságát és Homonnához fűződő kapcsolatait.  Zuzana Koščová „Homonna a kiegyezés korában” címmel tart előadást, Valéria Csontosová Trefort homonnai éveit mutatja be, míg Bárczi Zsófia, az MTA külső köztestülete és egyben a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács tagja Trefort Ágoston és az irodalom kapcsolatáról beszél.

Az eseményhez kapcsolódóan hozzászólást intéz a résztvevőkhöz a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében Kocsis Károly, az MTA Külföldi Magyar Tudományosság Elnöki Bizottságának elnöke is.

A rendezvény kulturális programjában közreműködik a Múza Művészeti Alapiskola, valamint Homonna város énekkara.

 A rendezvényre május 28-án, csütörtökön 10 órai kezdettel kerül sor a Homonnai Városi Kulturális Központban.

Mint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács honlapján olvasható: a tanács hosszú távú emlékezetpolitikai programjának része az emléktáblák állítása, mellyel méltó módon szeretnének tisztelegni a Magyar Tudományos Akadémia azon tagjai előtt, akik életük vagy munkásságuk révén a mai Szlovákia területéhez kötődtek. 2018 óta már tizenkét emléktáblát állítottak a Felvidék különböző településein.

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács emléktáblái: 2018: Csetnek  Szontagh Gusztáv filozófus, irodalomkritikus, mezőgazdasági szakíró; 2019: Alsó-Sztregova – Madách Imre író; 2021: Berzevice – Berzeviczy Albert történész, politikus, az MTA elnöke (1905–1936); 2021: Rozsnyó – Magda Pál statisztikus; 2022: Bártfafürdő – Chyzer Kornél balneológus; 2022: Nyitra – Chrenóczy-Nagy József orvos; 2023: Pozsony – Bauer Győző gyógyszerkutató, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács volt tiszteletbeli elnöke; 2023: Eperjes – Hazslinszky Frigyes botanikus; 2024: Jolsva – Fabinyi Rudolf vegyész
2024: Eperjes – Vandrák András filozófus; 2025: Nagyszalók – Hunfalvy Pál nyelvész és etnográfus, valamint Hunfalvy János geográfus; 2025: Losonc – Nemecz Ernő geokémikus, mineralógus.

Trefort Ágoston Ignác 1817. február 6-án született Homonnán. A magyar művelődéspolitikus több mint másfél évtizeden keresztül volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1885 és 1888 között az MTA elnöki posztját is betöltötte.

