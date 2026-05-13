Új bevásárlóközpont nyílik Füleken

Nagyobb áruválasztékot és több munkalehetőséget ígér a városnak az új ARDIS Fülek Bevásárlóközpont, amelyet az az Ardis ZH, s.r.o. fejlesztőcég tervez felépíteni, amely korábban Füleken már megépítette a Tesco áruházat és az S1 bevásárlóközpontot is. Az új bevásárlóövezet hamarosan éppen az S1 és a Tesco hipermarkettel szemben jöhet létre, több mint 5300 m2 területen.

Az Ardis vállalat a város déli részén, a magyar határ felé vezető út mellett, az út túloldalán található S1-hez hasonló bevásárlóközpontot tervez építeni.

Mintegy 5–6 üzlethelyiség létesülne több mint 3800 m² alapterületen.

„Már a múltban is azzal számoltunk, hogy ez a terület alkalmas lenne a város üzletkínálatának bővítésére. Ezért ezt a zónát már a régi területrendezési tervben, amely idén tavaszig volt érvényben, raktár- és kisipari termelési területből kereskedelmi és szolgáltatási funkciójú területté minősítettük át a szükséges háttérinfrastruktúrával együtt. Ezt követően nyilvános kereskedelmi pályázatot írtunk ki a telkek értékesítésére” – magyarázta Agócs Attila polgármester.

A város már tavaly aláírta azt az előszerződést, amelynek keretében 14 234 m² szántóföld eladását hagyta jóvá több mint 1,4 millió euróért. A fejlesztő ennek tíz százalékát már előlegként kifizette a városnak, a fennmaradó összeget pedig a végleges adásvételi szerződés aláírása után fizeti ki. A szerződést csak az építési engedély – az új építési törvény szerint az úgynevezett „projektjóváhagyás” – után lehet majd aláírni.

Az önkormányzat az eladásból származó bevételt még ebben az évben négy folyamatban lévő európai uniós támogatási projekt társfinanszírozására kívánja fordítani.

Egyelőre még nem világos, milyen üzletek kapnak helyet az új bevásárlóközpontban. „Ez a fejlesztő hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor egyeztettünk vele arról, hogy lehetőség szerint olyan üzleteket válasszon, amelyek a városból hiányoznak, például cipőboltot” – pontosította a polgármester. A kereskedelmi övezet másik részén egy több mint 1500 m² alapterületű Biedronka üzletet építenek majd fel. Ez a Billa, a Tesco és a Lidl után a város negyedik nagyobb áruházláncüzlete lesz. „Amellett, hogy bővülnek a vásárlási lehetőségek a város és az egész mikrorégió lakosai számára, a fejlesztéstől új munkahelyek létrejöttét is várjuk” – tette hozzá Agócs Attila. A fejlesztő mintegy 95 új munkahely létrehozásával számol.

A fejlesztő a teljes projektet saját költségén valósítja meg, a város pénzügyi hozzájárulása nélkül.

Az üzletek mellett teljes infrastruktúra kiépítését is tervezi, beleértve egy 159 parkolóhelyes parkolót, a bekötőutakat, valamint zöldterületek kialakítását 68 fa elültetésével.

Egy új körforgalom is kiépül majd, mint az S1 bevásárlóközpont és a Tesco melletti. „Jelenleg rendeztük a jövőbeli körforgalom alatti telkek tulajdonjogi viszonyait. Most a tervek véglegesítésének, valamint a gáz- és telekommunikációs vezetékek kiváltásának szakaszában vagyunk a leendő körforgalom területén. Az építési tervet augusztusig szeretnénk lezárni, hogy szeptember végén vagy októberben megkezdhessük az építkezést” – ismertette a cég ügyvezetője, Miroslav Vrban. A bevásárlóközpontot már jövőre, húsvét előtt szeretnék megnyitni. „Meglátjuk, sikerül-e tartani ezt a határidőt, mert összetett építkezésről van szó. Egyelőre a tervek szerint haladunk” – zárta.

