„Lelkünk táján“ címmel új rovat indul a Remény hetilapban

A lap 9. oldalán időszerű mentálhigiénés témákkal kapcsolatos írásokat, a keresztény szellemiségű pszichológiában jártas szakértők gondolatait, a lelkünk táján felbukkanó nehézségekkel összefüggő segítő szándékú sorokat találnak ezentúl. Az új rovat a lap főszerkesztőjének, Nagy András atyának a bevezető cikkével indul.

A május 10-i dátummal megjelenő szám vezércikkét Bertha Éva, a vasárnapi homíliát Molnár Tamás atya, a lap főszerkesztő-helyettese, a 250 éves Rozsnyói Egyházmegyéről szóló sorozat újabb részét Juhász Attila atya írta.

Milyen a helyzet Kárpátalján? – Hortobágyi Arnold bencés atya válaszol. Mit jelent ápolóként Krisztust látni egy betegben? – Az ápolók nemzetközi világnapja alkalmából megkérdezett riportalanyok Koncz Z. Asztrik irgalmasrendi szerzetestestvér és a Pozsonyban dolgozó Klenovics Norbert voltak. Érdekes információknak járt utána a Remény hetilap a Betegápoló Irgalmasrend kezdeteivel kapcsolatosan magyar földön.

XIV. Leó pápa szegények támogatásával, valamint a sajtószabadság és béke témájával kapcsolatos friss nyilatkozatairól is hírt adnak a lap szerkesztői. Külön összeállítás foglalkozik a Szentatya első pápai évével, ugyanis május 8-án ünnepli megválasztásának első évfordulóját.

A Remény hetilap olvasói is megismerkedhetnek a Jézus-füzérrel, tanúságtevő információkat tudhatnak meg Boldog Bogdánffy Szilárdról, Ciglédke / Makranc / Nagymácséd egyházi eseményekkel kapcsolatos híreit is kézhez kapják.

„Mit üzen a csönd?” címmel Gábor Bertalan atya, „Lelki kikelet” címmel pedig Lőrincz Sarolta Aranka írása látott napvilágot.

A gyerekrovatban többek között Assisi Szent Ferencről olvashatnak nem csak a gyerekek. A híres szentről két gyerekrajz is megjelenik a lap 13. oldalán, csakúgy, mint a dunaszerdahelyi egyházi alapiskola 3. osztályos tanulóinak májusi munkáit bemutató fénykép is.

Nem hiányzik a Remény hetilap 19. számából sem a recept és a keresztrejtvény, valamint a hasznos ajánlók és meghívók, mint például a május 17-i nagymagyari Szent Rita-ünnepségre.

„Szerkesszük együtt!” – kérik az újság szerkesztői. Ezúttal az apróhirdetések, köztük újdonságként a keresztelőkről szóló fényképes híradások beküldéséről olvashatnak a lap 16. oldalán.

