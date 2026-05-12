Határon átnyúló aktívturisztikai hálózat jön létre az Ipoly középső völgyében
Felvidék.ma
Illusztráció (Az ipolynéki római katolikus templom. Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az Ipoly középső völgyének összehangolt turisztikai fejlesztését indítják el a magyar–szlovák határ térségében; a program célja, hogy az eddig elszórtan működő gyalogos, kerékpáros és vízi attrakciókat egységes, jól bejárható aktívturisztikai hálózattá kapcsolja össze.

Erről a projektgazda Ipoly-völgye Európai Területi Társulás (ETT) igazgatója tájékoztatta az MTI-t kedden.

Sándor Ildikó közölte:

a projekt az Interreg Magyarország-Szlovákia Program támogatásával valósul meg, a 44 hónapos akcióterv teljes költségvetése 2,4 millió euró.

Kifejtette: a CROSS-IP Akcióterv a meglévő infrastruktúrára és korábbi Interreg fejlesztésekre épít; ennek keretében összekapcsolják és kitáblázzák a gyalogos, kerékpáros és vízi útvonalakat, egységes pihenőhelyeket és szolgáltatási pontokat hoznak létre, valamint kialakítják a hosszú távú működést biztosító közös üzleti és menedzsment modellt.

Az igazgató a konkrét fejlesztések között sorolta a varsányi Tábi-tó körüli kalandösvényt, a Páris-patak völgyét a nógrádszakáli Kálváriával összekötő panorámautat, az ipolynyéki Őr-hegyi tanösvény megújítását interaktív elemekkel, „vulkánparkkal” és kilátóval.

Szécsény–Benczúrfalván multifunkciós túrapontot, Szécsényben digitális városi sétát dolgoznak ki.

A kerékpáros fejlesztések kijelölt túraútvonalakat, szabványos pihenőhelyeket, valamint Szécsényben szervizpont kialakítását tartalmazzák. A helyi szolgáltatók kerékpárosbarát képzésben részesülnek. A vízi turizmus fejlesztése mobil kikötők, útbaigazító táblák és eszközök beszerzésével valósul meg.

Az örökségbemutatás interaktív elemekkel bővül a balassagyarmatii Kerékpármúzeumban és a bussai egykori határőrlaktanya kiállításán. A projekt részeként az érintett településeken land-art fotópont létesül. Új szálláskapacitásként jön létre Bussán a lakókocsis minikemping és Varsányban a kerékpárosbarát zarándok- és turistaszállás.

Sándor Ildikó kitért rá, hogy

az Ipoly menti dombvidék és völgyek kedvező adottságokkal rendelkeznek a természetjárás, a kerékpározás és a vízitúrázás számára.

A térség települései jelentős kulturális örökséget őriznek, miközben földrajzi elhelyezkedésük – Budapest és Losonc közelsége – erős látogatói bázist biztosíthat a jövőben.

Közölte, az Európai Unió által finanszírozott fejlesztések futamideje 44 hónap. A munka a részletes tervezés fázisában van, az utolsó projektet a tervek szerint 2029 nyár végén zárják.

Mint mondta,

a fejlesztések eredményeként egy összefüggő, határon átnyúló aktív turisztikai hálózat jön létre az Ipoly mentén.

A cél a látogatószám növelése, a helyi gazdaság élénkítése, a környezettudatos turizmus erősítése, valamint egy partnerségen alapuló, hosszútávon fenntartható működési modell kialakítása.

Az Ipoly-völgye ETT határon átnyúló együttműködési szervezet, amely a Középső-Ipolymente 31 magyar és szlovák települését hozza össze. Olyan kezdeményezéseket valósít meg, amelyek erősítik a helyi közösségeket, a fenntartható helyi fejlesztéseket és új lehetőségeket biztosítanak az Ipoly mentén élők számára – mondta az igazgató.

MTI/Felvidék.ma

