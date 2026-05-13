A rendőrség figyeli a biztonsági helyzetet az ország keleti határán

A rendőrség figyeli a biztonsági helyzetet Szlovákia keleti határán – tájékoztatta a TASR hírügynökséget az orosz hadsereg szerdai, Nyugat-Ukrajna elleni támadására reagálva.

A rendőrség közölte, fokozott figyelmet fordít a belső biztonságra is, és kapcsolatban áll más, állami biztonsági szervekkel.

A rendőrség tájékoztatása szerint Szlovákia keleti határán jelenleg nyugodt a helyzet.

„Az ukrán oldalon rövid időre lezárták, majd 16.47-kor mindkét irányból újra megnyitották a határátkelőket” – közölte a rendőrség, és hozzátette, fokozott figyelemmel kísérik a helyzet alakulását.

A pénzügyőrség (FS) arról tájékoztatott, hogy biztonsági okokból szerdán 15 órától lezárták az ukrán határon levő összes határátkelőt. Szerdán orosz dróntámadások érték Nyugat-Ukrajnát.

