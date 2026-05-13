AI-eszközöket vezetne be az iskolákban az oktatási minisztérium

Az oktatási tárca célja, hogy az év végéig a közoktatás pedagógusai számára is elérhetővé tegye a biztonságos és minőségi mesterségesintelligencia-alapú eszközöket. Tomáš Drucker oktatási miniszter szerint az AI nem a tanárok helyettesítésére szolgálna, hanem munkájuk támogatására, az adminisztráció csökkentésére és a korszerűbb oktatás elősegítésére.

A mesterséges intelligencia egyre gyorsabban válik a mindennapok, a munkaerőpiac és az oktatás részévé. Az oktatási minisztérium ezért azt szeretné, ha az iskolák és a pedagógusok nem maradnának ki ebből a technológiai fejlődésből, hanem biztonságos, ellenőrzött és hasznos eszközöket kapnának a kezükbe.

Tomáš Drucker oktatási miniszter keddi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a mesterséges intelligencia észszerűen, biztonságosan válhat az iskolák részévé, egy innovatívabb és hatékonyabb jövőbeli oktatás érdekében. Hangsúlyozta, hogy a minisztérium célja nem pusztán új technológiák bevezetése, hanem olyan feltételek megteremtése, amelyek mellett a tanárok valóban használni is tudják ezeket a mindennapi munkájukban.

A tárca jelenleg az OpenAI-jal és további partnerekkel tárgyal az együttműködés bővítéséről. A cél az, hogy a mesterséges intelligencián alapuló eszközök fokozatosan a regionális iskolarendszerbe is bekerüljenek, vagyis a közoktatás pedagógusai számára is hozzáférhetővé váljanak.

A minisztérium ambíciója szerint az év végéig minden szlovákiai tanár hozzáférhetne biztonságos és minőségi AI-eszközökhöz. Ezek a pedagógusokat több területen is segíthetnék: a tanórákra való felkészülésben, az adminisztratív feladatok egyszerűsítésében, valamint a diákok egyéni támogatásában.

A minisztérium szerint a mesterséges intelligencia nem helyettesítené a tanárokat. Éppen ellenkezőleg: olyan segédeszközként tekintenek rá, amely tehermentesítheti a pedagógusokat a rutinfeladatok egy része alól, így több idejük maradhatna a diákokkal való személyes munkára és képességeik fejlesztésére.

A tervezett lépések egy korábbi, tanárképző karokkal megvalósított kísérleti projektre épülnek. A minisztérium szerint ez a kísérleti program már megmutatta, hogy a mesterséges intelligenciával való tudatos és rendszeres munka jelentősen hozzájárulhat a leendő pedagógusok digitális készségeinek fejlesztéséhez. A projekt tapasztalatait most a szélesebb körű iskolai bevezetés előkészítésénél hasznosítanák.

A folyamatba szlovákiai egyetemeket is bevonnak, de elsősorban kutatási partnerként. A Szlovák Műszaki Egyetem és a Kassai Műszaki Egyetem az OpenAI támogatásával kutatást indít arról, milyen hatással vannak az AI-eszközök az egyetemi hallgatók eredményeire. A tárca szerint ez a kutatás értékes képet adhat arról, miként befolyásolja a mesterséges intelligencia a tanulást, a hallgatói teljesítményt és általában a felsőoktatás minőségét.

A minisztérium hangsúlyozza: az AI iskolai bevezetését felelősen, fokozatosan és a biztonság szempontjait szem előtt tartva kívánja megvalósítani. Drucker szerint Szlovákia ezzel azon országok közé szeretne tartozni, amelyek nem utasítják el az új technológiákat, de nem is engedik kontroll nélkül az oktatásba, hanem szabályozott, átgondolt és hosszú távon hasznos módon építik be azokat az iskolák működésébe.

SZE/Felvidék.ma/ai.iedu.sk