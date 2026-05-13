Masszív dróntámadás érte Kárpátalját

Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is.

Miroszlav Bileckij katonai kormányzó a hivatalos Facebook-oldalán kiemelte,

hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját

és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket.

Több kárpátaljai településen is robbanások hallatszottak – fűzte hozzá a megyevezető, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást.

MTI/Felvidék.ma

