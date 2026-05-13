Masszív dróntámadás érte Kárpátalját

Az orosz hadsereg szerdán délután drónokkal támadott több kárpátaljai települést, a közösségi platformok felhasználói több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is.
Miroszlav Bileckij katonai kormányzó a hivatalos Facebook-oldalán kiemelte,
hogy a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját
és felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket.
Több kárpátaljai településen is robbanások hallatszottak – fűzte hozzá a megyevezető, aki későbbre ígért részletes tájékoztatást.
MTI/Felvidék.ma