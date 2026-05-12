A Hlas is azt akarja, hogy népszavazással lerövidíthető legyen a ciklus
Szlovák parlament (Fotó: TASR)

A Hlas-SD is azt javasolja, hogy lerövidíthető legyen népszavazással a parlamenti ciklus. A saját tervezetét ahhoz az alkotmánymódosítási tervezethez csatolná, amely jelenleg második olvasatban van a parlamentben, és a helyi önkormányzatok megbízatási idejének meghosszabbítását indítványozza.

Erről Róbert Puci, a párt frakcióvezetője nyilatkozott a TASR-nek. Azt is mondta, az igazságügyi minisztérium népszavazással kapcsolatos alkotmánytörvény-javaslatáról nem tudtak a Hlas-SD-ben. A szintén kormánypárti SNS-nek sem voltak információi a minisztériumi tervezetről.

„A Hlas folyamatosan azt hangoztatta, hogy ha az emberek adnak felhatalmazást a politikai hatalom gyakorlására, akkor annak visszavonásához is meg kell adni nekik a jogot. Örülök, hogy a koalíciós partnerünk beterjesztett egy ilyen javaslatot, és egyetért a mi elképzelésünkkel. A tervezet előkészítéséről viszont nem tudtunk” – mondta a TASR-nek Puci.

Hozzátette, az önkormányzatok megbízatásának 4-ről 5 évre való meghosszabbítására vonatkozó javaslatuk már második olvasatban van a parlamentben.

„Mivel annak elfogadásához is alkotmánymódosításra van szükség, csakúgy, mint a parlamenti ciklus lerövidítéséről szóló népszavazás jóváhagyásához, az az elsődleges elképzelésünk, hogy ehhez a törvényjavaslathoz csatolnánk egy újabb módosító javaslatot” – tette hozzá.

A Hlas szerint ha már „megnyitják” az alkotmányt, akkor egyúttal a népszavazással kapcsolatos javaslatról is döntsenek.

Az SNS azt közölte, nincsenek információi az igazságügyi tárca javaslatáról.

„A koalíciós tanács ülése után nyilatkozunk róla” – mondta a TASR-nek Zuzana Škopcová, az SNS elnökének irodavezetője. „A Smer-SD támogatja a javaslatot” – közölte a Smer-SD sajtóirodája.

Az igazságügyi minisztérium a múlt héten bocsátotta tárcaközi egyeztetésre azt az alkotmánymódosító javaslatot, hogy népszavazással is lerövidíthető legyen a parlamenti ciklus. Egy ilyen népszavazás akkor lenne érvényes, ha legalább annyian szavaznának a parlament feloszlatására, mint amennyi a legutóbbi parlamenti választási részvétel háromötöde volt.

tasr/Felvidék.ma

