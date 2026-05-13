Bírálja az SNS az üdülési utalványok megszüntetésének tervét

Bírálja fogja a koalíciós tanács ülésén az SNS a gazdasági minisztérium gazdaságélénkítő céllal kidolgozott javaslatait, főleg az üdülési és sportutalványok eltörlését. A párt szerint a gazdaság növekedését célzó elképzelések kaotikusak és nem rendszerszintűek – tájékoztatott Zuzana Škopcová, az SNS elnökének irodavezetője.

„Maga az üdülési és sportutalványok eltörlését, illetve csökkentését indítványozó javaslat bizonyítja, hogy egyáltalán nem értik a dolgukat azok, akik a gazdasági növekedést célzó intézkedéseket kidolgozták” – jelentette ki Škopcová.

Rudolf Huliak (független) idegenforgalmi és sportminiszter is tiltakozott a kormány szerdai ülése előtt az utalványok megszüntetése ellen.

Az SNS szerint ez a javaslatcsomag is csak egy elszalasztott gazdasági reformlehetőség, amelyre egyébként nagy szüksége lenne az országnak. Az egyetlen járható útnak az adócsökkentést tartja, továbbá a vállalkozói szektor motiválását, valamint a szociális biztonság erősítését, ami a magasabb lakossági fogyasztásban jelentkezne.

A bírálatokat követően a gazdasági tárca kedden (május 12.) bejelentette, hogy amíg a kormánykoalíció nem hoz végső döntéseket a javaslatokról, semmilyen részletintézkedést nem kommentál.

Robert Fico a múlt héten jelentette be, hogy a koalíciós tanács május 14-i ülésén tárgyalnak a gazdasági növekedést ösztönző javaslatokról, majd az azt követő kormányülésen hagyhatják jóvá az első intézkedéseket.

