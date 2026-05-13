Home Itt és Most Bírálja az SNS az üdülési utalványok megszüntetésének tervét
Itt és Most

Bírálja az SNS az üdülési utalványok megszüntetésének tervét

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (pixabay.com)

Bírálja fogja a koalíciós tanács ülésén az SNS a gazdasági minisztérium gazdaságélénkítő céllal kidolgozott javaslatait, főleg az üdülési és sportutalványok eltörlését. A párt szerint a gazdaság növekedését célzó elképzelések kaotikusak és nem rendszerszintűek – tájékoztatott Zuzana Škopcová, az SNS elnökének irodavezetője.

„Maga az üdülési és sportutalványok eltörlését, illetve csökkentését indítványozó javaslat bizonyítja, hogy egyáltalán nem értik a dolgukat azok, akik a gazdasági növekedést célzó intézkedéseket kidolgozták” – jelentette ki Škopcová.

Rudolf Huliak (független) idegenforgalmi és sportminiszter is tiltakozott a kormány szerdai ülése előtt az utalványok megszüntetése ellen.

Az SNS szerint ez a javaslatcsomag is csak egy elszalasztott gazdasági reformlehetőség, amelyre egyébként nagy szüksége lenne az országnak. Az egyetlen járható útnak az adócsökkentést tartja, továbbá a vállalkozói szektor motiválását, valamint a szociális biztonság erősítését, ami a magasabb lakossági fogyasztásban jelentkezne.

A bírálatokat követően a gazdasági tárca kedden (május 12.) bejelentette, hogy amíg a kormánykoalíció nem hoz végső döntéseket a javaslatokról, semmilyen részletintézkedést nem kommentál.

Robert Fico a múlt héten jelentette be, hogy a koalíciós tanács május 14-i ülésén tárgyalnak a gazdasági növekedést ösztönző javaslatokról, majd az azt követő kormányülésen hagyhatják jóvá az első intézkedéseket.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Június 15-ig lehet elektronikus úton választói igazolványt kérni

Nyitra megye pályázatot hirdet a járóbeteg-ellátó rendelők fejlesztéséért

Kisiskolák, nyelvhasználat, Krasznahorka és magyar adások is napirenden...

Gubík: Dankóval kvittek vagyunk

A kisebbségi nyelveken folytatott hivatali kommunikációt javítaná a...

Fico: Európának erősebbnek kell lennie, a NATO a...

A Hlas is azt akarja, hogy népszavazással lerövidíthető...

Pozsonyban az osztrák államfővel tárgyalt a szlovák kormányfő

Orosz Örs: koncepciós eljárás épült a „Felvidék” szó...

Pellegrini bízik a jó kapcsolatokban Magyarországgal

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma